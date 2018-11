„Pläne sind überambitioniert“

Mannheim/Stuttgart.Konzernvorstände und Betriebsräte schreiben Brandbriefe an die Politik und gehen gemeinsam auf die Barrikaden – das gibt es nicht alle Tage. Die Pläne der Europäischen Union (EU), den Spritverbrauch von Lastwagen per Verordnung um ein Drittel zu senken, sorgen in der Branche für helle Aufregung. „Mit einer solchen Entscheidung setzt die EU Zehntausende Jobs alleine in Deutschland aufs Spiel“, warnt Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht.

Heute entscheiden die Abgeordneten in Straßburg über den Vorschlag ihres Umweltausschusses, den CO2-Ausstoß von Lastwagen in den kommenden zwölf Jahren um weitere 35 Prozent zu senken. Bei Verstößen drohen ungewöhnlich hohe Strafzahlungen. Schon bei einem Gramm Mehrausstoß kämen auf einen Hersteller mit 40 000 Lastwagen im Jahr 272 Millionen Euro Strafe zu, rechnet ein Beteiligter vor. Existenzbedrohend, heißt es in der Branche unisono.

Subventionen und Anreize nötig

Joachim Horner, Betriebsratsvorsitzender von Daimler am Standort Mannheim, teilt die Meinung seiner Kollegen. Er sieht das Vorhaben ebenfalls mit Skepsis. „Die Pläne der EU sind überambitioniert. Ohne Subventionen und Anreize wird das nicht gehen“, sagt er. Und er fügt an: „Klar ist, dass wir genau beobachten, was da passiert.“

Horner sieht hinter dem Vorstoß der EU auch den Zweck, Elektromobilität zu unterstützen. Er hat allerdings Bedenken, was die Pläne angeht: „Natürlich muss man sich Ziele setzen. Aber gerade bei Lastwagen ist fraglich, inwiefern zum Beispiel schwere Batterien umweltpolitisch sinnvoll sind“, sagt er.

Eine Sorge, die in der Branche geteilt wird: Anders als bei Autos sei ein Batterieantrieb für Fernlaster auf absehbare Zeit nicht marktfähig, sagt der VDA-Autoverbandschef Bernhard Mattes. Tonnenschwere Akkus, lange Ladezeiten, notwendige Parkplätze und Ladesäulen – hier gebe es noch viele Fragezeichen.

Betriebsratschef Horner macht sich derweil Sorgen um den Standort in Mannheim, wo Daimler Busse für den Stadtverkehr und Lastwagenmotoren produziert. „Wenn wir über Elektromobilität sprechen, müssen sich die Verantwortlichen bewusst sein, dass im klassischen Bau von Verbrennungsmotoren Arbeitsplätze verloren gehen. Dabei muss es auch darum gehen, wie man diesen Prozess sozialpolitisch begleitet“, sagt er.

Ein Aspekt der EU-Pläne bereitet ihm besonders große Sorgen – die hohen Strafen, wenn die geplanten Grenzwerte nicht eingehalten werden: „Solche Kosten für das Unternehmen führen schnell zu Druck auf die Beschäftigten.“ Am Ende wirke sich das negativ auf die Fertigungstiefe aus. Die Fertigungstiefe bezeichnet den Eigenanteil, den ein Unternehmen an der Herstellung des Gesamtproduktes hat. Wenn dieser Anteil geringer werde, sei das für den Standort gefährlich.

Transporte steigern CO2-Ausstoß

Den EU-Abgeordneten im Umweltausschuss und der EU-Kommission geht es jedoch erst einmal ums Klima. Der Vorschlag mache die großen Verschmutzer auf der Straße für mehr Klimaschutz verantwortlich, erklärte der niederländische Grünen-Abgeordnete Bas Eickhout. Im Transportbereich steige der Ausstoß des klimaschädlichen CO2 weiter. Laut EU-Kommission ist er heute um 19 Prozent höher als 1990, weil immer mehr Waren auf der Straße transportiert werden. Stimmt, sagt der europäische Autoherstellerverband Acea, in dem sich auch die Lkw-Hersteller Daimler, MAN, Scania, Volvo und Iveco organisiert haben: Der Lastverkehr wächst, aber Lastwagen machten gerade mal fünf Prozent des CO2-Ausstoßes insgesamt aus.

Rückendeckung bekamen die EU-Politiker hingegen von der Deutsche-Bahn-Tochter Schenker. Er würde sich freuen, wenn das EU-Parlament für das 35-Prozent-Ziel stimmen würde, schrieb Schenker-Chef Jochen Thewes in einem Betrag für den „Tagesspiegel“. Wenn die Abgeordneten am heutigen Nachmittag entschieden haben, sind die Regierungen der EU-Staaten am Zug. (mit dpa)

