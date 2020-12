Plastik geht alle etwas an

© Rinderspacher

Für Restaurants sind Einwegverpackungen gerade ein Segen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass diese nach kurzer Benutzung im Müll landen – oder mit Pech im nächsten Gebüsch.

In Mannheim etwa gibt es seit Kurzem ein System mit Pfandmehrwegboxen. So können Restaurants im Lockdown Speisen ausgeben, ohne die Müllberge höher werden zu lassen. Doch ein Blick auf die Teilnehmer der Initiative verrät: Zurzeit macht nur eine Handvoll Restaurants mit, die sich auch vorher schon als umweltbewusst positioniert haben. Um langfristig unnötige Verpackungen zu vermeiden, reicht es aber nicht, nur die ökologisch interessierten Verbraucher anzusprechen. Nein, auch die Burger- und Hausmannskost-Restaurants, die die breite Masse ansprechen, müssen Plastik reduzieren.

Auf Überverpackung hinweisen

Auch Verbraucher müssen sich an die eigene Nase fassen und sich bewusst werden, was für Müll aus ihrem Konsumverhalten entsteht. Wie oft überlegen wir nicht mal, in welche Tonne eine Verpackung gehört, sondern gehen nach der Logik „aus den Augen, aus dem Sinn“ vor. Gerade jetzt in der Pandemie streben wir nach so viel wohliger Bequemlichkeit wie möglich. Die Plastik-Pandemie werden wir jedoch nicht ohne Unbequemlichkeiten bekämpfen können.

Seine eigene Faulheit zu besiegen und zu weniger verpackten Produkten zu greifen, ist unbequem. Die Pandemie ist keine Ausrede – denn Plastik schützt nicht vor dem Virus. Unbequem, aber notwendig ist es auch, über das Thema zu sprechen. Wir müssen, wo immer möglich, darauf hinweisen, dass wir keine zusätzliche Verpackung wollen. Etwa auf dem Wochenmarkt. Denn noch ist Überverpackung Standard.

Es muss nicht perfekt sein

Die Politik scheint ihre Hausaufgaben zu machen: Eine Abgabe auf Plastik, das Einwegplastikverbot und die Rezyklateinsatzquote werden ihren Teil dazu beitragen, dass die Kreislaufwirtschaft besser funktioniert und weniger Müll in der Natur landet. Doch das entbindet Bürger, Restaurants und die Industrie nicht von der Pflicht, selbst aktiv zu werden – und zwar nicht erst, wenn Sanktionen drohen. Sie müssen sich und andere aufklären, damit

alle bewusster mit ihren Kunststoff-Hinterlassenschaften umgehen und sie verringern. Auf Perfektion kommt es dabei nicht an – sondern auf den Willen, seine Bequemlichkeit zu überwinden, so oft wie möglich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020