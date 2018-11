Plastikberg wächst

Die Deutschen verbrauchen deutlich mehr Kunststoffverpackungen. © dpa

Bad Homburg.Trotz aller Bemühungen um Plastikvermeidung rechnet die Kunststoffbranche damit, dass 2018 in Deutschland deutlich mehr Verpackungen hergestellt werden als im Vorjahr. Die Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) erwartet einen Mengenzuwachs von 3,9 Prozent auf 4,5 Millionen Tonnen, wie aus ihrem gestern veröffentlichten Trendbarometer hervorgeht. Der Umsatz mit Kunststoffverpackungen soll sogar um 5,1 Prozent auf rund 15,5 Milliarden Euro steigen.

Die Branche profitiere weiterhin von der allgemein sehr guten Konjunktur in Deutschland. „Negative Berichterstattungen und Diskussionen in den Medien zeigen derzeit keine Auswirkungen am Markt“, sagte IK-Expertin Inga Kelkenberg. Besonders starke Mengenzuwächse gibt es demnach bei Beuteln, Tragetaschen und Säcken sowie bei PET-Flaschen. Auch bei Verpackungsfolien vermelden die Experten ein deutliches Produktionsplus. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018