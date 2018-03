Plattenspieler und Uhren aus dem Takt

Anzeige

Änderungen von Tag zu Tag

Dass die Schwankungen im Stromnetz Plattenspieler aus dem Takt bringen, erklärt Fruh so: „Die meisten Plattenspieler haben einen Synchronmotor. Der gleicht seine Drehzahl der Stromfrequenz an. Und weil die Frequenz jetzt verringert ist, laufen die Geräte langsamer.“ Der Unterschied sei deutlich zu hören, der Klang ändere sich mit den Stromschwankungen von Tag zu Tag – außer der Plattenspieler hat ein externes Netzteil. „Dann sind die Geräte unabhängig von der Netzfrequenz und laufen immer gleich schnell.“

Aufgefallen ist den meisten Verbrauchern das Phänomen wohl an einfachen Radioweckern und Küchenuhren, wie sie in vielen Haushalten als Zeitmesser üblich sind. Solche Synchronuhren haben keine eigenen Taktgeber wie Quarzoszillatoren, sondern nutzen die konstante Netzfrequenz als Taktgeber für die Berechnung der Zeitanzeige. Diese liegt in Europa traditionell bei fast genau 50 Hertz. Stärkere Frequenzabweichungen durch höheren oder geringeren Stromverbrauch gleichen die Versorger etwa durch höhere Einspeisung aus.

In allen Ländern des europäischen Verbunds, auch in Deutschland, sind die Netzbetreiber verpflichtet, eine bestimmte Regelleistung an Energie vorzuhalten, um Schwankungen im Stromverbrauch ausgleichen zu können, erklärte Heike Kerber vom Forum Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE. So schwankt die Frequenz in der Regel nur um ein paar Hundertstel Hertz – und die Uhren gehen richtig.

Seit Mitte Januar ist das nun aber anders. Bis zu sechs Minuten gehen die Synchronuhren in Europa nach. Eine solche Frequenzabweichung habe es in dem Netz noch nie gegeben, heißt es bei den Netzbetreibern.

Aktuell liege die durchschnittliche Frequenz weiter unter 50 Hertz, sagte Kerber. Die Versorgungssicherheit sei jedoch in keiner Weise beeinträchtigt. Auch Jutta Hanson, Professorin an der TU Darmstadt, sieht in den Schwankungen kein Problem: „Eine unangenehme, aber sicherlich nicht als kritisch einzuschätzende Erscheinung.“

Die Netzbetreiber hätten inzwischen Gegenmaßnahmen ergriffen, sagte Fiete Wulff, Sprecher der Bundesnetzagentur: „Die Abweichung geht wieder leicht zurück.“ Anschließend könne die Sollfrequenz erhöht werden, damit sich die Uhrzeit wieder ausgleiche. Kerber zufolge könnte es aber noch mehrere Wochen dauern, bis alle Uhren wieder richtig gehen. „Wenn die 50 Hertz im Netz erreicht sind, wirkt sich das nicht sofort auf die Uhren aus“, sagte sie.

Weitere Korrektur notwendig

Wer sich an den nachgehenden Uhren stört, könne sie auch manuell auf die richtige Zeit vorstellen, riet der ENTSO-E-Verband. Allerdings bedürfe es dann noch einmal einer weiteren Korrektur, sobald das kontinentaleuropäische Stromnetz wieder auf seine normale Frequenz zurückgesetzt ist. Alternativ kehrten die Uhren automatisch in den Normalzustand zurück, sobald die Abweichungen ausgeglichen sind.

Ende vergangener Woche hatte „Heise Online“ bereits über die falschen Zeitanzeigen berichtet – und als Grund zunächst etwa den hohen Strompreis und die Kälte vermutet. Da die Problematik aber auch einen politischen Hintergrund habe, forderte die ENTSO-E nun die nationalen Regierungen auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018