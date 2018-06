Plus an der US-Börse beflügelt Dax

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag an die bescheidenen Gewinne der vergangenen Tage angeknüpft. Nach positiven Entwicklungen in den USA stieg der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um 0,34 Prozent auf 12.874,17 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,29 Prozent auf 26.886,81 Punkte, der Technologiewerte-Index TecDax dagegen lediglich 0,02 Prozent auf 2842,62 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,60 Prozent bergauf.

Am Dienstag hatte der US-Leitindex Dow Jones Industrial die Marke von 25.000 Punkten zurückerobert. Damit erreichte er den höchsten Stand seit Mitte März. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erreichte ein neues Rekordhoch. Auch in Asien entwickelten sich die Aktienkurse freundlich.