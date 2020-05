Poker um die Lufthansa-Slots

Frankfurt.Ende 2017 gab es schon einmal heftige Diskussionen zwischen der Lufthansa und der EU-Kommission. Auch damals debattierten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Es ging um die Start- und Landerechte – die sogenannten Slots oder Zeitnischen, die mit der Übernahme der insolventen Air Berlin durch die Lufthansa verbunden waren. Vestager befürchtete dadurch eine zu große Marktmacht der Airline in Deutschland. Am Ende versagte sie die komplette Übernahme, Spohr musste Abstriche machen.

Brüssel stellt Bedingungen

Jetzt stellt sie sich der Lufthansa, genauer gesagt der Staatshilfe zur Bewältigung der dramatischen Corona-Folgen in den Weg. Sie fordert dem Vernehmen nach die Reduzierung der Flotte von Lufthansa an ihren wichtigsten Flughäfen in Frankfurt und München um zwölf Maschinen und damit die Abgabe von rund 100 Slots. Für Spohr und die Beschäftigten des Unternehmens eine nicht hinnehmbare Auflage. Das Geschäft würde dramatisch beschnitten, die Einbußen wären hoch.

Slots sind für Fluggesellschaften faktisch genauso wichtig wie ihre Flugzeuge. Ohne Start- und Landerechte können Flugzeuge logischerweise nicht starten und landen. Und das ist gerade an großen Drehkreuzen wie Frankfurt oder München hoch bedeutsam, an denen Passagiere mit Kurz- und Mittelstrecken-Maschinen aus ganz Europa eingesammelt werden, um dort in Großraumjets nach Asien, Amerika oder Afrika einzusteigen.

Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, nennt sie für die Lufthansa essenziell. Aber Slots sind natürlich auch bei Billigfliegern wie Ryanair oder Easyjet begehrt. In München sind beide noch nicht vertreten. Eigentlich hat die EU mit der Vergabe der Slots direkt nichts zu tun. Sie hat sie auf die Mitgliedsstaaten übertragen.

In Deutschland ist die bundeseigene Fluko Flughafenkoordination in Frankfurt zuständig. Sie wacht über die Vergabe von 2,1 Millionen Slots an den 16 internationalen Flughäfen. Für jeden Flughafen gibt es eine festgelegte Anzahl von Slots. In Frankfurt liegt dieser Koordinierungseckwert bei 104 Flugbewegungen pro Stunde. Die Flughäfen legen jährlich jeweils für den Sommer- und Winterflugplan die Anzahl der Slots fest. Die Fluggesellschaften teilen dem Koordinator zuvor ihre geplanten Flüge mit, der entscheidet zunächst. International wird das alles dann jeweils im Juni und November auf großen Konferenzen endgültig festgelegt.

Fluggesellschaften behalten bereits zugeteilte Slots, sofern sie die zu mindestens 80 Prozent nutzen. Ist das nicht der Fall, kommen sie in einen Pool, in dem auch neue Slots liegen. 50 Prozent dieser Start- und Landerechte müssen an neue Antragsteller vergeben werden. Wegen der Corona-Pandemie und des weitgehend zum Erliegen gekommenen Luftverkehrs ist die 80 Prozent-Regelung allerdings seit März ausgesetzt.

