Politik umwirbt Pharmariesen Roche

Penzberg/Mannheim.Wie bedeutend der Termin für den Schweizer Pharmakonzern Roche ist, räumt Verwaltungsratspräsident Christoph Franz unumwunden ein. „Das muss schon etwas Wichtiges sein, das mich über die Grenze nach Deutschland führt. Es ist meine erste Reise überhaupt in dieser Pandemie.“ Anlass ist der Besuch des Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) im Roche-Werk Penzberg. In der Tat haben beide Seiten nach der Besichtigung des Forschungs- und Entwicklungslabors nichts geringeres zu verkünden als eine neuen Schulterschluss zwischen Politik und Pharmaindustrie. Der betrifft auch den Roche-Standort Mannheim mit seinen 8300 Mitarbeitern.

Erst am Sonntag hatte Roche mitgeteilt, dass sein neuer Antikörpertest, der eine überwundene Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 nachweist, bereits vom Logistikzentrum in Mannheim an Labore in aller Welt geliefert wird (wir berichteten). Eine Vereinbarung zwischen Roche und dem Bundesgesundheitsministerium sieht nun vor, dass im Mai drei Millionen dieser Tests für das deutsche Gesundheitswesen zur Verfügung stehen, ab Juni werden es jeden Monat fünf Millionen sein. „Antikörpertests helfen uns, zu wissen, wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat. So gewinnen wir Erkenntnisse über das tatsächliche Ausbruchsgeschehen“, sagte Spahn am Montag. Sollte sicher bestätigt sein, dass Patienten nach einer Infektion immun seien „würden die Tests noch größere Bedeutung erhalten“. Die Kooperation mit Roche bezeichnete er als „einen wichtigen Baustein im Kampf gegen das Corona-Virus.“

Biotechnisches Zentrum

Für Patienten bedeutet dies: Selbstzahler können rein theoretisch ab sofort testen lassen, ob sie Antikörper gegen das neue Virus gebildet haben. Dafür muss ihnen ein Arzt Blut abnehmen und es einschicken. Allerdings dürften noch nicht alle deutschen Labore die Test-Kits erhalten haben. Die Übernahme der Kosten durch die Krankenversicherung sei diese Woche Thema im deutschen Bundestag, sagte Spahn. Zu den Kosten für den Test wollte sich Roche-Verwaltungsratspräsident Franz nicht konkret äußern, sagte aber: „Es werden nicht Hunderte von Euro sein, sondern deutlich weniger.“

Für die deutschen Politik geht es bei der Zusammenarbeit um mehr als nur den Antikörpertest. „Selbst wenn es gelingt, Corona in einem halben, in einem Jahr unter Kontrolle zu bringen“, betonte Söder, so werde es wieder vergleichbare Herausforderungen geben. Deswegen wolle man mit Roche in Penzberg „eines der größte biotechnischen Forschungszentren für Deutschland entwickeln“.

Dabei fließen beträchtliche Summen. Schon in den vergangenen fünf Jahren hatte Roche 1,3 Milliarden Euro in Penzberg sowie 1,2 Milliarden in Mannheim investiert. Der Antikörpertest sei ein Gemeinschaftswerk der beiden größten deutschen Roche-Standorte, sagte eine Sprecherin. Er wurde in wenigen Wochen in Penzberg entwickelt. Vom bayerischen Standort kommen wichtige Einsatzstoffe, Enzyme und Reagenzien. In Mannheim werden diese dann abgefüllt, die Test-Kits produziert und in 170 Länder versandt.

Lob für Zusammenarbeit

In Penzberg will Roche nun weitere rund 420 Millionen Euro investieren: 170 Millionen Euro für den Ausbau biochemischer Produktionsanlagen und 250 Millionen Euro über vier Jahre für die Errichtung eines neuen Forschungs- und Entwicklungshubs für diagnostische Tests. Söder sagte 40 Millionen Euro Förderung durch den Freistaat zu.

Spahn lobte die Zusammenarbeit und betonte, „wie wichtig es ist, in einer Krise wie dieser über eigene Forschungs- und Produktionskapazitäten zu verfügen“. Ziel der deutschen Politik sei es daher, Abhängigkeiten von einer Region oder einem Land zu reduzieren. „Wir haben sehr schmerzhaft erlebt, dass uns das in Schwierigkeiten bringen kann.“

Weitere Infos:

Der Pharmakonzern Roche kämpft in mehrfacher Hinsicht gegen Corona:

- Schon zu Beginn der Pandemie hat Roche einen Test zum Nachweis des Virus hergestellt. Dieser wird in Laboren in aller Welt eingesetzt.

- Das Rheuma-Medikament Actemra/RoActemra von Roche wird derzeit in Studien untersucht. Es gibt Hinweise, dass es bei einer gefährlichen Überreaktion des Immunsystems bei Covid-Patienten helfen kann.

- Der neue Antikörpertest findet Roche zufolge 100 Prozent aller Personen, die Antikörper gegen das neue Coronavirus gebildet haben (100 Prozent Sensitivität). Bei zwei von 1000 Patienten gibt es ein falsch-positives Ergebnis (99,8 Prozent Spezifizität). Das heißt, sie haben die Infektion nicht durchgemacht, obwohl der Test das so anzeigt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020