„Politisch sind die Reaktionen nach wie vor fast bei Null“

Mannheim.Christoph Spengel lehrt in Mannheim, lebt in Heidelberg - und ist einer der renommiertesten Experten im Steuerrecht und in Betriebswirtschaft. Der 56-Jährige sprach mit dieser Redaktion über Steuern, Betrug, Cum-Ex, Digitalisierung, Föderalismus, Zentralismus.

Herr Spengel, Aktionäre haben sich mit Hilfe von Banken jahrelang Kapitalertragsteuer erstatten lassen, die nie bezahlt

...