„Populistische Steuerpolitik“

Berlin.Eine neue Steuer für Internetkonzerne wie Google und Facebook schlägt die EU-Kommission vor. Weil die Konzerne sich nach Ansicht der Kommission der üblichen Besteuerung weitgehend entziehen, will sie eine zusätzliche Abgabe auf bestimmte Dienstleistungen einführen. Der zuständige EU-Kommissar Pierre Moscovici hofft auf Einnahmen von beispielsweise 1,6 Milliarden Euro jährlich, die sich die EU-Länder teilen. Der Vorschlag wird offiziell morgen veröffentlicht, er liegt dieser Zeitung bereits vor.

„Wie alle anderen Firmen, müssen auch Digitalunternehmen die Steuern leisten, die zur Finanzierung der öffentlichen Dienstleistungen nötig sind“, begründet die Kommission, „das tun sie jedoch nicht.“ Während zum Beispiel Hersteller von Autos oder Lebensmitteln durchschnittlich 23 Prozent Steuern auf Gewinne zahlten, führten die Internetkonzerne nur 9,5 Prozent ab.

Firmen wie Google, Facebook, Twitter, Airbnb oder Uber schaffen das, weil sie in vielen EU-Ländern keine „physische Präsenz“ haben, also keine Niederlassung, der man Umsätze und Gewinne zuordnen kann. Ihre Dienstleistungen wie die Google-Suche oder die Facebook-Kommunikation bieten sie im Internet weltweit an, zudem sind Teile ihrer Dienste für die Endkunden kostenlos.