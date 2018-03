Porsche schaut sich nach neuen Umsatzbringern um

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Mit einem Rekordergebnis für 2017 im Rücken schaut sich der Sport- und Geländewagenbauer Porsche verstärkt nach neuen Umsatzbringern jenseits des Kerngeschäfts um.

Digitale Mobilitätsdienste sollen mittelfristig einen niedrigen zweistelligen Anteil an den Erlösen ausmachen, kündigten Vorstandschef Oliver Blume und Finanzvorstand Lutz Meschke in Stuttgart an.

Porsche hat im vergangenen Jahr so viel Geld verdient wie nie zuvor, muss zugleich aber die Milliarden-Investitionen in neue Technologien ausgleichen. Die Volkswagen-Tochter will auch ihre Renditeziele nicht aufgeben. «Wenn unser Unternehmen weiterhin erfolgreich und ertragsstark sein will, gibt es kein "Weiter so"», sagte Meschke.