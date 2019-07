Post: Lieferschwierigkeiten nach Erhöhung der Portopreise - neue Briefmarken knapp

Die Post empfiehlt, vorerst alte Briefmarken weiter zu nutzen. © dpa

Bonn/Mannheim. Bundesweit können in vielen Filialen der Deutschen Post die seit Montag erhältlichen neuen Briefmarken knapp werden. Dies sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Grund sei die späte Genehmigung der Preiserhöhung unter anderem für Briefe und Postkarten durch die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde. Dadurch konnten große Mengen an Marken „nicht zeitgerecht“ versendet werden. Die Post geht laut des Sprechers davon aus, dass in zwei bis drei Tagen alles wieder normal sein wird. Er empfiehlt Kunden, bis dahin die alten und noch gültigen Briefmarken zu nutzen und sie mit Ergänzungsmarken bis zur benötigten Summe aufzufüllen. Eine weitere Möglichkeit sei es, sich Marken online am Computer auszudrucken.

Seit Montag kostet ein Standardbrief beim Versand innerhalb von Deutschland 80 Cent und damit zehn Cent mehr als bisher. Postkarten müssen mit 60 Cent (bisher 45 Cent) frankiert werden. Die Post begründet die Erhöhung mit sinkenden Briefmengen und höheren Personalkosten. stp

