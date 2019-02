Postkunden verärgert

Düsseldorf.Die Brief- und Paketzustellung der Deutschen Post sorgt weiter für Unmut bei Kunden. Von Anfang Januar bis zum 25. Februar seien 2600 Beschwerden eingegangen, sagte Klaus Knab von der Bundesnetzagentur gestern. Es ging um verspätete oder ungenaue Zustellung sowie ungünstige Filial-Öffnungszeiten.

2018 waren es insgesamt 12 615 Beschwerden und damit etwa doppelt so viele wie 2017. Dieser Höchstwert wird nach Schätzung von Knab in diesem Jahr wohl wieder erreicht oder sogar übertroffen. Mit Unterstützung der Regulierungsbehörde startet der Anwenderverband DVPT am Freitag eine Untersuchung, um bis zum Frühjahr 2020 die Laufzeiten von Geschäftspost zu ermitteln. Der Verband und seine Mitgliedsunternehmen monieren hier teilweise starke Verspätungen. Von der aufwendigen Laufzeitmessung versprechen sich die teilnehmenden Firmen und der Verband Erkenntnisse, wie es tatsächlich bestellt ist um die Qualität der Briefzustellung. dpa

