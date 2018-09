„Preis begrenzt nur der Himmel“

Stuttgart.Der Cullinan steht einfach da im überraschend kleinen Verkaufsraum von Rolls-Royce. 5,34 Meter ist das vermutlich teuerste Geländeauto der Welt lang, mannshoch und 2,6 Tonnen schwer. Schon die massige Front mit einem riesigen Kühlergrill aus poliertem Edelstahl, bewacht von der markentypischen Figur „Spirit of Ecstasy“, reicht bis zur Brust. Mehr Luxus war wohl noch nie bei einem SUV: Leder satt, Edelhölzer, auf Wunsch aus dem eigenen Wald, eine Luftfederung, die sich kameragesteuert den Straßenverhältnissen anpasst. Nicht zu vergessen der tiefe Teppichboden. Steigt man tatsächlich mal aus schlammigem Gelände ins edle Gefährt, sollte man Ersatzschuhe vorrätig haben.

Der Kollege in der Redaktion hatte angesichts des zu erwartenden Luxus süffisant geraten, den privaten VW-Kombi in gebührendem Abstand zu parken. Rolls-Royce hatte zu der ungewöhnlichen Vorstellung des neuen Modells in die regionale Niederlassung auf dem Flugfeld in Böblingen eingeladen. Der Standort könnte nicht besser gewählt sein. Auf der anderen Seite der Autobahn liegt das größte Montagewerk des Daimler-Konzerns, der im obersten Luxus-Segment seinen Maybach nur noch als verkappte S-Klasse baut. „Der Cullinan ist ein authentischer Rolls-Royce“, betont Sprecherin Ruth Hucklenbroich. Eine komplette Eigenentwicklung, die Teile der Konzernmutter BMW nutzt. Der SUV greife „die Merkmale der Marke nicht an“.

Erstmals mit Anhängerkupplung

Geladen zur Präsentation sind Kunden und Journalisten. Fahren dürfen weder die einen noch die anderen das edle Teil, nur anfassen und probesitzen ist derzeit erlaubt. Erst im Dezember kommen die ersten Exemplare zu den Händlern, die Auslieferung soll im Januar starten. Die Ansicht, dass die Welt so ein Auto eigentlich nicht braucht, mag Hucklenbroich nicht teilen. Seit August sei doch bereits eine erkleckliche Zahl von verbindlichen Bestellungen eingegangen. Näher beziffern will sie das nicht. Gedacht sei der Cullinan auch für Selbstfahrer, die mal die Kinder in den Urlaub mitnehmen. Erstmals gibt es bei einem Rolls-Royce eine Anhängerkupplung, die selbstredend elektrisch weggeklappt werden kann. Der aufgerufene Preis engt den Kundenkreis allerdings ziemlich ein. Für einen Cullinan, benannt nach dem größten jemals gefundenen Diamanten, werden in der Grundausstattung 307 000 Euro fällig. Im Paketpreis drin ist der V-12-Motor mit 6,75 Litern Hubraum und 571 PS. Solche Daten sind in diesen Kreisen so nebensächlich, dass der Verkäufer erst nachschauen muss. „Nach oben begrenzt den Preis nur der Himmel“, lächelt Hucklenbroich. Natürlich würden individuelle Sonderwünsche erfüllt.

Ökologisch erscheint der Geländeriese weit aus der Zeit gefallen. 15 Liter gibt das Unternehmen als Normverbrauch auf 100 Kilometern an. Experten fachsimpeln im Verkaufsraum, dass das im Alltag leicht 25 oder 30 Liter je 100 Kilometer werden können. Aber eine Faszination übt der dicke Brocken auch auf Zeitgenossen aus, die mit dem VW Golf zur Präsentation kommen. Die Türen öffnen gegenläufig mit elektrischer Unterstützung, hinten ist Platz satt vorhanden, und die Sitze will man eigentlich gar nicht mehr verlassen. Kleinere Menschen können im Cullinan fast aufrecht stehen. Für sie lässt sich das Fahrzeug um vier Zentimeter absenken, damit der Einstieg leichter fällt. Für das Gepäckabteil gibt es ein Zusatzmodul, aus dem sich auf Knopfdruck zwei Sessel samt Tischchen für ein Parkplatz-Picknick entfalten. Auch an Kleinigkeiten haben die Engländer gedacht: In jeder Türe steckt ein Regenschirm.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018