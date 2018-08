Preisauftrieb etwas abgeschwächt

Anzeige

Wiesbaden.Gestiegene Preise für Energie, Nahrungsmittel und Pauschalreisen haben im Juli die Inflation in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr angetrieben. Zwar schwächte sich der Preisauftrieb etwas ab, mit 2,0 Prozent stand aber den dritten Monat in Folge eine Zwei vor dem Komma. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit gestern vorläufige Daten. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate 2,1 Prozent betragen und im Mai 2,2 Prozent.

Angeheizt wurde die Inflation binnen Jahresfrist vor allem von gestiegenen Energiepreisen (plus 6,6 Prozent), die vor einem Jahr den Angaben zufolge vergleichsweise niedrig waren. Deutlich mehr kosteten vor allem Heizöl und Kraftstoffe.

Tiefer als im Vorjahresmonat in die Tasche greifen mussten Verbraucher zudem für Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich um 2,6 Prozent. In den vergangenen drei Monaten hatte die Rate sogar bei jeweils mehr als drei Prozent gelegen. Vor allem Speisefette und Speiseöle sowie Obst kosteten den Angaben zufolge deutlich mehr. Auch für Molkereiprodukte und Eier sowie für Gemüse mussten die Menschen in Deutschland binnen Jahresfrist mehr bezahlen.