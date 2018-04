Preisdruck belastet Reckitt Benckiser

Anzeige

London/Heidelberg.Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser ist zu Jahresbeginn weniger stark gewachsen als erwartet. Als belastend erwies sich der anhaltende Preisdruck in der Hygienesparte. Im ersten Quartal stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis – also bereinigt um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe – im Jahresvergleich um zwei Prozent auf umgerechnet 3,6 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen in London mit. An seiner Jahresprognose hält der Konsumgüterkonzern mit Marken wie Clearasil, Calgon und Sagrotan jedoch fest. Der Umsatz soll um zwei bis drei Prozent zulegen. Reckitt Benckiser hatte im vergangenen Geschäftsjahr erstmals in seiner Geschichte einen stagnierenden Umsatz hinnehmen müssen. In der Region ist der Konzern mit zwei Standorten vertreten: in Heidelberg (Vertriebsgesellschaft, Forschung und Entwicklung) und Weinheim (Kukident). dpa/red