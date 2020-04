Private Sender funken SOS

Berlin/Mannheim.Der Verband Privater Medien (Vaunet) appelliert mit klaren Worten an Bund und Länder, private Radioveranstalter in der Krise zu unterstützen – mit einem gemeinsamen Maßnahmenpaket. In einem Brief an die Ministerpräsidenten, Staatskanzleien, an mehrere Bundesminister und Landesmedienanstalten, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es: „Der dramatische Werbeeinbruch wird bei den privaten Hörfunkveranstaltern für sehr lange Zeit sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ohne existenzsichernde Maßnahmen wird uns im ohnehin schon ungleichen Wettbewerb mit den haushaltsabgabenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Angeboten auf lange Zeit die erforderliche Innovationsfähigkeit geraubt.“

Der Vaunet-Vorsitzende für den Bereich Radio und Audiodienste, Klaus Schunk, sagt: „Es braucht vor dem Hintergrund der aktuellen Krise dringend eine Förderung zugunsten der privaten Radioanbieter. Lediglich zinsfreie Darlehen sind nicht ausreichend, um unsere Mitgliedsunternehmen in dieser Situation wirtschaftlich wieder zu stabilisieren.“ Schunk ist Vorsitzender der Geschäftsführung und Programmdirektor des Mannheimer Privatsenders Radio Regenbogen.

Mit wegbrechenden Erlösen sind neben dem privaten Rundfunk auch andere Medien wie Zeitungs- und Zeitschriftenverlage konfrontiert. Es gibt Stornierungen und Werbekampagnen werden geschoben. Medienkonzerne greifen auf Kurzarbeit zurück. Gleichzeitig ist dort wie bei den Privatradios der Hunger nach Information bei Lesern, Hörern und Onlinenutzern in der Corona-Krise größer geworden.

„Je kleiner die selbstständige Einheit ist, desto größer ist die Betroffenheit“, sagt Schunk über die aktuelle Lage der privaten Radiosender. Die meisten Geschäfte seien derzeit geschlossen. Lokal seien diese Kunden für Radiosender wichtig für Werbung. Das falle jetzt weg: „Ich gehe davon aus, dass 80 Prozent der privaten Radioveranstalter entweder Kurzarbeit bereits eingeführt haben oder noch anmelden werden.“

„Besondere Herausforderungen“

Von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz – das Bundesland koordiniert Rundfunkangelegenheiten der Länder – hieß es auf Anfrage: „Wir wissen um die besonderen Herausforderungen, mit denen der private Rundfunk, vor allem der private Hörfunk konfrontiert ist.“ Die Länder stünden im Kontakt mit Landesmedienanstalten und Verbänden.

Es bestehe die klare Erwartung, dass die bereits aufgelegten Hilfsprogramme von Bund und Ländern auch den privaten Rundfunkveranstaltern offen stehen. Die Länder prüften mit den Landesmedienanstalten, „welche weiteren Optionen bestehen, um die privaten Rundfunkanbieter weiter entlasten zu können“, hieß es. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020