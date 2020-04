Privates Vermögen Ende 2019 so hoch wie nie

Frankfurt.Das Geldvermögen der Deutschen war Ende des vergangenen Jahres so hoch wie nie zuvor. Brutto waren es 126 Milliarden mehr und insgesamt 6458 Milliarden oder knapp 6,5 Billionen Euro. Das Plus gegenüber Ende 2018 liegt bei 435 Milliarden Euro.

Die Schulden der Deutschen stiegen dagegen im vierten Quartal nur um 16 Milliarden auf 1876 Milliarden Euro, also knapp 1,9 Billionen. Gegenüber dem Vorjahr waren es 83 Milliarden Euro mehr. Dies geht aus dem von der Bundesbank am Freitag vorgelegten Bericht über die Geldvermögensbildung hervor. Immobilienvermögen wird in der Analyse nicht berücksichtigt.

Über die Verteilung des Vermögens macht die Bundesbank keine Angaben. Eine Studie des Deutschen Instituts der Wirtschaft (DIW) war im vergangenen Herbst zu dem Ergebnis gekommen, dass die reichsten zehn Prozent mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens (56 Prozent) besitzen. Die ärmere Hälfte hat dagegen nur einen Anteil von 1,3 Prozent.

Wie stark das Geldvermögen bis Ende März aufgrund des Corona-Crashs an der Börse möglicherweise geschrumpft ist, zeigt die Analyse nicht auf. Der Deutsche Aktienindex Dax war im Vergleich zum Schlussstand 2019 bis Ende März um rund 25 Prozent eingebrochen.

Bargeldbestände aufgestockt

Die Bundesbank führt das gesamte höhere Geldvermögen der Privathaushalte in Deutschland vor allem auf Bewertungsgewinne von 67 Milliarden Euro im vierten Quartal zurück. Das bezieht sich in erster Linie auf die gute Entwicklung an der Börse. Daneben hätten die Deutschen ihre Bargeldbestände und Sichteinlagen auf Bankkonten von Oktober bis Dezember um 52 Milliarden Euro auf knapp 1,8 Billionen aufgestockt.

Aus schlecht verzinsten Spareinlagen wurden vier Milliarden Euro abgezogen, Ende 2019 betrugen sie noch 574 Milliarden Euro. Der Bestand an Anteilen von Investmentfonds erhöhte sich von 650 auf 680 Milliarden Euro.

Deutsche Aktien hielten die Privathaushalte Ende 2019 im Volumen von 223 Milliarden Euro. Der Zuwachs von vier Milliarden Euro resultierte ausschließlich aus den gestiegenen Kursen. Bei ausländischen Aktien hätten die Deutschen allerdings für drei Milliarden Euro zugekauft. Insgesamt belief sich ihr Aktienvermögen Ende vergangenen Jahres auf knapp 703 Milliarden Euro, das waren dank der guten Kursentwicklung 113 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Sowohl 2017 als auch 2018 war die Zahl der Aktionäre zum Vorjahr gestiegen. Im vergangenen Jahr dagegen kehrten unter dem Strich gut 660 000 Menschen der Börse den Rücken. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020