Privatinsolvenzen nach Job-Boom und Lohnplus auf dem Rückzug

Hamburg (dpa) - Zum siebten Mal in Folge ist die Zahl der privaten Pleiten in Deutschland gefallen. Im Jahr 2017 mussten sich 94 079 Personen zahlungsunfähig melden – so wenige wie seit 2004 nicht mehr und 6,8 Prozent weniger als 2016.

Das geht aus einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel hervor, die in Hamburg veröffentlicht wurde. Für das Jahr 2018 rechnet Crifbürgel aufgrund der «weiterhin günstigen Rahmenbedingungen für die Privatpersonen» mit einen weiteren Rückgang auf 90 000 Fälle (minus 4,3 Prozent).

Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2010, als fast 140 000 Privatpersonen eine Insolvenz anmelden mussten, seien die Fallzahlen um mehr als ein Drittel gesunken. Hauptursache für den Rückgang sei, dass Privatpersonen von verbesserten Arbeitsmarktbedingungen mit sinkender Arbeitslosigkeit und steigenden Löhnen profitierten.