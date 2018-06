Problemfall Dunkelflaute

Anzeige

Schon um das Ziel für 2030 zu erreichen, muss die die Strommenge aus Erneuerbaren sich von heute 94 auf rund 190 Terrawattstunden verdoppeln – und da rechnen die Gutachter sogar noch mit 47 Terrawattstunden Kohlestrom.

Hinzu kommt: Die sogenannte Dunkelflaute ist das große Problem der erneuerbaren Energien. Zeiten also, in denen kein Wind weht und auch die Sonne nicht scheint. Der Bedarf an gesicherter Leistung aber steigt in allen Rechenszenarien von heute 84 Gigawatt auf 100 bis 123 Gigawatt im Jahr 2030 und sogar 160 Gigawatt im Jahr 2050. Speichertechnologien werden so zum zentralen Thema; zudem werden Gaskraftwerke eine wichtige Rolle spielen, meinen die Gutachter. Auch hierfür müssen jetzt Weichen gestellt werden.

Industrie braucht länger

Die Studie berücksichtigt auch, dass die Möglichkeiten der einzelnen Bereiche sehr unterschiedlich sind. Klar wird: Im Gebäudebereich und im Verkehr muss es deutlich schneller vorangehen als bisher. Das heißt zum Beispiel, dass sich die Zahl der jährlich sanierten Gebäude um 50 bis 100 Prozent erhöhen muss. Beim Pkw-Verkehr geht es um eine schnelle Umstellung auf E-Mobilität.

Die Industrie hingegen braucht länger. Ein gewisser Rest CO2 bleibt hier immer, etwa bei der Stahlerzeugung. Deshalb bringen die Forscher wieder die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid ins Spiel.

Klar wird in der Studie: Ein Mix aus verschiedenen Technologien ist am Ende realistischer und bis 2050 auch um 600 Milliarden Euro billiger als ein reines Elektrifizierungsszenario, das bis dahin addierte Investitionen von 1,8 Billionen Euro erfordern würde. Soll es 2050 nicht bei 80 Prozent CO2-Verringerung bleiben, sondern sogar 95 Prozent werden, wird es allerdings besonders aufwendig. Dann kommen in großem Maßstab auch synthetische Kraftstoffe ins Spiel, denn alle anderen Möglichkeiten sind erschöpft.

Dennoch rät Dena-Chef Andreas Kuhlmann der Regierung dazu, diese Perspektive anzustreben und schon jetzt zu beschließen. Denn so nutze man alle technischen und organisatorischen Möglichkeiten voll aus und sei besser gewappnet für die vielen negativen Überraschungen, die noch auf dem Weg der Energiewende lägen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018