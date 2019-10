Produktliste: Milch-Rückruf bei Aldi, Kaufland, EDEKA, Netto, Rewe, Real und weiteren Supermärkten

Bremen.Die größte deutsche Molkereigenossenschaft, das Deutsche Milchkontor (DMK), hat in der Nacht zum Freitag aufgrund von bakterienbelasteter Milch einen öffentlichen Warenrückruf von diversen Milchsorten gestartet. Das bestätigte DMK-Sprecherin Vera Hassenpflug dem "Mannheimer Morgen" auf Anfrage - und verwies dabei auf eine Mitteilung des Unternehmens. Demnach seien in Artikeln der Frischen Fettarmen Milch mit 1,5 Prozent Fett in der 1 Liter-Packung Bakterien der Sorte Areomonas hydophila und caviae gefunden worden. Laut Mitteilung des Unternehmens könne das Bakterium unter anderem zu Darmbeschwerden sowie Durchfall führen.

Betroffen seien laut Deutschem Milchkontor die Marken mit dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NW 508 EG sowie den jeweils angegebenen Mindeshaltbarkeitsdaten:

Metro Deutschland GmbH: Aro Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019

ALDI Nord GmbH & Co KG: Milsani Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG: Milfina Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 10.10.2019/ 14.10.2019

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG: K-Classic Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Lidl GmbH & Co. KG: Milbona Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 13.10.2019/ 14.10.2019/ 16.10.2019/ 18.10.2019

Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG: Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019 und Hofgut Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 18.10.2019

EDEKA Zentrale AG & Co. KG: GUT&GÜNSTIG Frische Fettarme Milch ESL 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

Netto Marken-Discount AG & Co. KG: GUTES LAND Frische Fettarme Milch länger haltbar 1,5 % Fett (1 Liter) mit den MHD 14.10.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 18.10.2019, 20.10.2019

REWE Markt GmbH: Ja! Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019/ 20.10.2019

real GmbH: Tip Frische Milch 1,5 % Fett mit den MHD 14.10.2019/ 15.10.2019/ 18.10.2019

Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sowie Artikel mit gleicher Mindesthaltbarkeit aber anderem Identitätskennzeichen seien laut DMK nicht betroffen. Die belieferten Handelsunternehmen hätten laut Milchkontor "umgehend reagiert" und die Ware vorsorglich aus dem Handel genommen. Verbraucher, die die angegeben Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage eines Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in den entsprechenden Handelsmärkten.

Die DMK Gruppe ist mit rund 7.700 Mitarbeitern und mehr als 20 internationalen Standorten nach eigenen Angaben Deutschlands größte Molkereigenossenschaft. Die Produkte von DMK reichen von Käse über Molkereiprodukte bis hin zu Eis und Babynahrung. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem Marken wie Milram, Oldenburger oder Alete. (mer)