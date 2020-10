Prognose angehoben

London.Der Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser profitiert in der Corona-Pandemie weiter von einem starken Absatz seiner Hygieneprodukte und Desinfektionsmittel. Die Briten erhöhten daher ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr. Die gute Entwicklung im ersten Halbjahr habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, erläuterte Vorstandschef Laxman Narasimhan am Dienstag. Das Unternehmen strebe daher nun für 2020 ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich an. Zuvor war Reckitt Benckiser von einem hohen einstelligen Plus ausgegangen.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um knapp sieben Prozent auf 3,5 Milliarden britische Pfund (rund 3,9 Milliarden Euro). Auf vergleichbarer Basis erzielte der Konzern ein Wachstum von 13,3 Prozent. Wachstumstreiber war die Hygiene-Sparte mit einem vergleichbaren Wachstum von 19,5 Prozent, gefolgt vom Gesundheitsgeschäft (plus 12,6 Prozent). Reckitt Benckiser ist neben dem Desinfektionsmittel Sagrotan für antiseptische Seifen und Desinfektionsmittel der Marke Dettol bekannt. Weitere Marken sind Calgon, Clearasil oder Durex. In der Rhein-Neckar-Region ist der Konzern mit zwei Standorten in Heidelberg und Weinheim vertreten. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020