Progroup eröffnet neues Werk

Sandersdorf-Brehna/Landau.Die Progroup AG mit Sitz im pfälzischen Landau hat in Sachsen-Anhalt eine neue Papierfabrik in Betrieb genommen. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit und einer Investition von rund 465 Millionen Euro startete am Mittwoch in Sandersdorf-Brehna die Produktion, wie das Unternehmen mitteilte. Mit der Investition könne Progroup seine jährliche Produktion von Wellpappenrohpapier um zwei Drittel auf 1,85 Millionen Tonnen steigern. Am Standort schafft das Unternehmen laut Mitteilung 140 neue Jobs. Bis zu 350 weitere sollen indirekt im Umfeld entstehen.

Das Werk sei das derzeit größte Investitionsvorhaben in Sachsen-Anhalt, sagte der Wirtschaftsminister des Landes, Armin Willingmann (SPD), zur Eröffnung. Die Progroup AG hat ihren Hauptsitz in Landau in Rheinland-Pfalz. Vergangenes Jahr beschäftigte das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1300 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von insgesamt 887 Millionen Euro. dpa

