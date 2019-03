Projektbeirat kann schon bald starten

Mannheim.Der geplante Projektbeirat für die Bahn-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim soll seine Arbeit aufnehmen, sobald sich eine „Vorzugsvariante für die Trasse abzeichnet“. Das teilte das Bundesverkehrsministerium gestern mit. Bislang gibt es noch drei Varianten, aus denen die Bahn spätestens bis Jahresende eine auswählen will.

In dem Gremium sollen Vertreter von Bund, Ländern und Bahn sowie Politiker und Bürgerinitiativen aller an der Strecke liegenden Gemeinden sitzen und gemeinsam eine verbindliche Planung für die Trasse erarbeiten. Das hatte das Verkehrsministerium überraschend Anfang März angeregt. Derzeit gibt es nur ein sogenanntes Beteiligungsforum, das keinerlei Entscheidungsbefugnis hat. Dabei soll sich der Projektbeirat nur mit der Neubaustrecke beschäftigen und nicht – wie von der Region gefordert – auch mit der Frage, wie der Bahnverkehr künftig möglichst lärmschonend Mannheim passieren könnte. „Der Projektbeirat soll konkret für das Projekt Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim eingerichtet werden“, hieß es aus dem Ministerium gestern. Diese Strecke endet aber am nördlichen Stadtrand Mannheims.

Ralph Schlusche, Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar, drängt dennoch darauf, die Planungen zur Neubaustrecke und zum Bahnknoten Mannheim zusammen zu betrachten. „Die beiden Vorhaben sind untrennbar miteinander verbunden“, sagte er. mk

