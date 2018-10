"Protokoll stärkt keine Rechte"

Mannheim.Eigentlich soll das Beratungsprotokoll verhindern, dass Verbraucher von Banken falsch beraten werden. Und falls sie doch Geld verlieren, die Haftungsfrage klären. Die meisten Bürger in Deutschland aber klagen, nichts habe sich verbessert, seit es vor mehr als drei Jahren eingeführt worden ist. So berichtet es die Karlsruher Unternehmensberatung Cofinpro in einer Studie. Niels Nauhauser ist von

...