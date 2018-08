Provision verbessert Gehalt

Anzeige

Frankfurt.In mindestens fünf Ländern könnten Piloten des irischen Billigfliegers Ryanair in dieser Woche die Arbeit niederlegen, auch in Deutschland. Die Piloten-Vereinigung Cockpit (VC) hat der größten europäischen Billig-Airline bis gestern um Mitternacht ein Ultimatum zur Vorlage eines verhandlungsfähigen Angebots gestellt. Morgen wird sie entscheiden, wie es weitergeht. Flugbegleiter von Ryanair haben in 13 Ländern abgestimmt und Forderungen formuliert – in mehreren Ländern gab es bereits Streiks. Nach wie vor sind die Arbeitsbedingungen bei Ryanair höchst fragwürdig.

Selbstständige Unternehmer

Fest steht: Das Geschäftsmodell des Unternehmens und seine Billig-Tickets beruhen auch auf im Branchenvergleich niedrigen Gehältern, auf der Beschäftigung von Selbstständigen und Leiharbeitnehmern und problematischen Arbeitsbedingungen. Nach Angaben von VC erhalten Piloten bei Ryanair im Jahr 25 000 Euro brutto. Nach fünf Jahren, so VC, könnten die Piloten auf 70 000 Euro kommen, bei einem Kapitän könnten es maximal 130 000 Euro sein.

Zum Vergleich: Bei Eurowings starten Piloten mit rund 54 000 Euro, im besten Fall können es 160 000 Euro werden. Lufthansa-Kapitäne können bis zu 250 000 Euro verdienen.