PSA-Chef: Opel macht „hervorragenden Job“

Frankfurt.Opel hat erstmals seit 20 Jahren wieder einen Betriebsgewinn eingefahren. Allerdings reichte es nach rund 500 Millionen Euro im ersten Halbjahr nicht zum von manchen erwarteten Überschuss von rund einer Milliarde Euro. Am Ende waren es im vergangenen Jahr 859 Millionen Euro und damit nach Angaben von Opel-Chef Michael Lohscheller so viel wie noch nie. „Das ist der höchste Betriebsgewinn in der Geschichte unseres Unternehmens.“

Carlos Tavares, Chef des französischen Autoherstellers PSA mit den Marken Peugeot, Citroën und DS, sagte bei der Vorlage der Konzernzahlen gestern in Paris, dass bei Opel ein „hervorragender Job“ geleistet werde. PSA hatte Opel mit der britischen Schwestermarke Vauxhall Mitte 2017 vom US-Konzern General Motors (GM) übernommen. Die Basis für eine nachhaltige Zukunft sei gegeben, man werde weiteres Potenzial freilegen – auch dadurch, dass Opel wieder Autos in Russland verkauft. Von dort hatte sich der Hersteller 2015 nach dem Einbruch des Marktes zurückgezogen.

Der Umsatz von Opel und Vauxhall lag im vergangenen Jahr bei 18,3 Milliarden Euro, PSA kam insgesamt auf 74 Milliarden, ein Plus von knapp 19 Prozent. Der Nettogewinn des Konzerns erhöhte sich 2018 sogar um mehr als 40 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Dazu allerdings konnte Opel noch nichts beitragen. Wann die deutsche Tochter auch unter dem Strich wieder rentabel arbeiten und einen Netto-Gewinn verbuchen kann, ließ der PSA-Chef offen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut eine Million Opel- und Vauxhall-Modelle verkauft. Der Marktanteil des Autoherstellers in Europa ist nach Angaben von Tavares von 2,2 auf 5,5 Prozent gestiegen. PSA kommt auf einen Marktanteil von 17,1 Prozent. Weltweit hat PSA 2018 insgesamt 3,9 Millionen Autos verkauft.

Schlechte Bilanz in Europa

„Es gibt in unserer Branche nicht viele Beispiele für ein so erfolgreiches Comeback. Und diese Bilanz ist ein schönes Beispiel für eine erfolgreiche deutsch-französische Zusammenarbeit“, freut sich Lohscheller.

Mit Skepsis betrachtet dagegen Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer die Lage bei Opel und Vauxhall. „Die Bilanz im europäischen Automarkt sieht schlecht aus. Das Unternehmen verliert fortgesetzt Marktanteile. Es gibt wenig Hoffnung, den Abwärtstrend zu durchbrechen.“

Zudem würden rund 45 Prozent der Neufahrzeuge auf Opel selbst und auf Händler zugelassen, sind Dudenhöffer zufolge also keine echten Verkäufe. Die Produktionskapazitäten bei Opel und Vauxhall seien noch zu hoch. Auto-Analyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler nennt die Entwicklung bei Opel dagegen erfreulich: „Der Wechsel zu PSA hat dem Unternehmen gut getan.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019