PTA will aus eigener Kraft wachsen

Mannheim.Das Mannheimer IT-Beratungshaus PTA hat bekräftigt, in Zukunft aus eigener Kraft wachsen zu wollen – und nicht durch Zukäufe. „Wachstum muss gesund sein“, sagt Tim Walleyo (kleines Bild), Mitglied der Geschäftsführung. Für Übernahmen würde oft ein zu hoher Preis gezahlt. Zudem dürfe man den kulturellen Aspekt nicht unterschätzen. Mitarbeiter müssten sich mit dem Unternehmen identifizieren und gemeinsame Werte teilen. „Wir wollen nicht nur eine Zwischenstation für sie sein.“

PTA (Programmier-Technische Arbeiten GmbH), 1969 in Mannheim gegründet, gehört nach eigenen Angaben zu den ältesten IT-Beratungshäusern Deutschlands. Das Unternehmen hat insgesamt zwölf Standorte in Deutschland und in der Schweiz, die Mannheimer Zentrale befindet sich in der alten Post in der Schwetzingerstadt.

Rund 350 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen, 120 davon in Mannheim. Die etwa 500 Kunden kommen hauptsächlich aus der Versicherungswirtschaft, der Medizintechnik und der Energiebranche. Das Unternehmen ist in Familienbesitz. Der Umsatz betrug 2018 laut Bundesanzeiger etwa 33 Millionen Euro. Walleyo, 41 Jahre alt, ist seit Sommer 2019 in der Geschäftsführung.

PTA entwickelte nach der Gründung zunächst Programme für technische Berechnungen in der Bauindustrie. Danach kamen Anwendungen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie für die Finanzbuchhaltung hinzu. Die ersten Programme und Daten wurden damals noch auf Lochkarten gestanzt. Die heute von PTA betreuten Projekte sind wesentlich vielseitiger.

Lösungen für die Digitalisierung

Wichtigstes Geschäftsfeld ist, individuelle Softwaresysteme für Kunden zu entwickeln, um sie in der Digitalisierung zu unterstützen. Das Alltagsgeschäft soll effektiver, die Entwicklung und Vermarktung von Produkten erfolgreicher werden. IT-Leistungen seien gefragter denn je; nach Angaben von PTA liegt mehr als zwei Dritteln der deutschen Start-ups eine IT-nahe Geschäftsidee zugrunde.

Walleyo legt Wert auf das Regionalitätsprinzip. „Unsere Berater müssen nicht reisen, sondern können in ihrer Umgebung arbeiten“, erklärt er. „Ein Mannheimer Kunde bekommt Mannheimer Mitarbeiter, die ein Projekt von Anfang bis zum Schluss betreuen.“ Das Unternehmen habe keine Produktivitätsverluste durch Homeoffice erlitten, im Gegenteil. PTA profitiere nun in der Corona-Krise davon, dass der Digitalisierungsgrad schon zuvor hoch gewesen sei, sagt Walleyo.

Corona war auch der Grund, dass sich das Unternehmen dazu entschieden hat, bundesweit das Personal von Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Altenheimen mit Weihnachtsleckereien zu versorgen. In der Region gingen jeweils 800 Adventskalender an die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) und die Kinderklinik Heidelberg, das Heilig-Geist Hospital Bensheim erhielt 100 Lebkuchen-Pakete. „Unser gesamtes Team freut sich, wenn wir in dieser schwierigen Zeit mit unseren Süßigkeiten zumindest einen kleinen Lichtblick verschaffen und die Aufmerksamkeit erzeugen, die das Klinikpersonal zweifelsohne Tag für Tag verdient“, sagt Walleyo.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020