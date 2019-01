Qualcomm-Klage gegen Apple abgewiesen

Mannheim.Im Dauerpatentstreit zwischen Apple und dem Chipkonzern Qualcomm hat der iPhone-Hersteller vorerst einen Erfolg erzielt. In einer Mitteilung des Landgerichts Mannheim hieß es gestern, die Klage von Qualcomm gegen Apple, für die das Mannheimer Gericht zuständig ist, sei abgewiesen worden. IPhones würden ein Qualcomm-Patent zur Schaltkreis-Technik nicht verletzen, so das Gericht. Qualcomm kündigte Berufung gegen die Entscheidung an. In mehreren Verfahren in Mannheim und München streiten die beiden Parteien bereits seit 2017 um verschiedene mögliche Patent-Verletzungen.

Der Sprecher des Mannheimer Landgerichts, Joachim Bock, erklärte gestern auf Anfrage, dass die Parteien in der Quadratestadt insgesamt sechs Verfahren ausfechten. Weitere werden in München geführt. Zuletzt bundesweit für Aufsehen gesorgt hat das Verkaufsverbot der iPhone-Modelle 7, 8 und X, das Qualcomm im Dezember in München erwirkt hatte. Eine nächste Entscheidung werde in Mannheim am 19. Februar getroffen, erklärte Bock. Eine der sechs Klagen sei momentan „ausgesetzt, bis das Patentamt um dessen Nichtigkeit entschieden hat“, sagte der Gerichtssprecher.

Zwei spezialisierte Kammern

Das Mannheimer Landgericht gehört zu den Schauplätzen der Verfahren, weil es dort zwei auf Patentverletzungsverfahren spezialisierte Kammern gibt. Mannheim genieße „mit seinen Spezialzuständigkeiten für das Patent- und das Urheberrecht einen exzellenten Ruf, der weit über das Land hinausreicht“, hatte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) zuletzt bei einem Besuch gesagt.

Der Streit zwischen den US-Konzernen begann vor rund zwei Jahren, als Apple seinem Zulieferer Qualcomm in einer Klage überhöhte und unfaire Lizenzforderungen für Patente vorwarf. Der Chipkonzern konterte mit dem Vorwurf von Patentverletzungen. Neben Deutschland gibt es Verfahren auch in China und den USA. Zurzeit läuft in Kalifornien ein Prozess zur Klage der US-Wettbewerbsaufsicht FTC gegen Qualcomm, in der es um das Geschäftsmodell des Chip-Konzerns geht. Apple-Topmanager Jeff Williams sagte aus, dass Qualcomm nach Auffassung von Apple einen unfairen Lizenzpreis für seine Patente verlange.

Laut Williams konnte Apple seit Beginn des Streits keine Qualcomm-Chips für die neuen iPhone-Modelle bekommen. Dabei blieb unklar, woran die Gespräche darüber scheiterten. Apple dürfte dadurch kein Telefon mit dem neuen 5G-Datenfunk vor 2020 anbieten können, bis solche Chips vom Qualcomm-Rivalen Intel fertig sind. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019