Raben eröffnet neue Zentrale

Mannheim.Das niederländische Logistikunternehmen Raben Group hat nach rund einjähriger Bauzeit seine neue Deutschlandzentrale in Mannheim eingeweiht. Gleichzeitig wurde die bereits bestehende Niederlassung in der Quadratestadt mit einer Fläche von mehr als 16 000 Quadratmetern modernisiert. Raben hat nach eigenen Angaben 15 Millionen Euro investiert und 20 neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt sind in Mannheim damit 200 Mitarbeiter tätig. Die 1931 gegründete, familiengeführte Raben Group zählt rund 9500 Beschäftigte und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. In Deutschland hat das Unternehmen 32 Niederlassungen und 3000 Mitarbeiter. fas

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018