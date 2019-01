Rasantes Wachstum im Flugverkehr

Frankfurt/Langen.Am Himmel über Deutschland waren 2018 so viele Flugzeuge unterwegs wie nie zuvor. Die Deutsche Flugsicherung registrierte gut 3,34 Millionen kommerzielle Flüge im Luftraum über der Bundesrepublik, wie die Behörde in Langen bei Frankfurt mitteilte. Dies sei ein Anstieg von 4,2 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Bereits seit fünf Jahren übertrifft die jeweilige Wachstumsrate jene des Vorjahres. Da immer mehr Menschen geschäftlich oder in Urlaub fliegen, wächst der weltweite Luftverkehr. Das bringt wichtige Flughäfen wie in Frankfurt (Bild) oder Berlin inzwischen an die Kapazitätsgrenze. Für die Fluggesellschaften rechnet der Verband dieses Jahr mit einem Gewinn-Rekord: Die Linien dürften insgesamt 35,5 Milliarden Dollar (rund 31,3 Milliarden Euro) verdienen. dpa (Bild: dpa)

