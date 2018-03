Razzia wegen Alno-Pleite

Anzeige

Stuttgart.Mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern treibt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ihre Ermittlungen zur Insolvenz des Küchenbauers Alno voran. Gestern nahmen gut 100 Ermittler zeitgleich in sechs Ländern Geschäftsräume der Alno AG und mehrerer Tochterunternehmen sowie einige Wohnungen unter die Lupe. Es gehe um den Verdacht der Insolvenzverschleppung sowie des Betruges, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Die Ermittler haben zwölf Beschuldigte im Visier, ehemalige Alno-Vorstände sowie frühere und aktive Geschäftsführer von Tochterunternehmen. Außer in Baden-Württemberg suchten Beamte auch in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt nach Unterlagen und Datenträgern. Nähere Angaben wollten die Behörden zunächst nicht machen. Es ist das erste Mal, dass sie sich überhaupt näher zu dem Fall äußern. Zwar ist seit Anfang Februar bekannt, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt. Bislang war aber unklar, gegen wen es sich richtet und was der Vorwurf ist. Alno mit Sitz in Pfullendorf und die Tochterfirmen Wellmann und Pino hatten vergangenen Sommer Insolvenz angemeldet. dpa