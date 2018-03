Razzien bei Ex-Vorständen

Anzeige

Als einziger Beschuldigter sitzt der ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung und Porsche-Entwicklungsvorstand weiterhin in Untersuchungshaft. Er war schon im September 2017 festgenommen worden. Einer seiner früheren Mitarbeiter bei Audi in Neckarsulm war nach mehreren Monaten Untersuchungshaft im November 2017 wieder freigekommen. In einer spektakulären Aktion hatte die Staatsanwaltschaft München im März 2017 in Ingolstadt die Konzernzentrale durchsucht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018