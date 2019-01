Rechnungshof zerpflückt Bahnpolitik

Berlin.Als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Frühstück mit dem Bahnvorstand gestern Morgen die Ergebnisse verkündete, war seine Laune noch gut. Die Gäste hatten ein Paket mit Verbesserungsplänen im Schienenverkehr vorgelegt. Reisen mit dem Zug soll pünktlicher und der Service am Bahnhof besser werden. „Ich bin zufrieden mit den Maßnahmen“, sagte Scheuer – obgleich die Pläne längst bekannt waren und keineswegs auf den Rapport der Chefetage zurückgehen.

Ein paar Stunden später dürfte sich die Stimmung im Ministerium wieder deutlich eingetrübt haben. Der Bundesrechnungshof (BRH) fällte ein vernichtendes Urteil über die Bahnpolitik des Bundes, für die Scheuer maßgeblich verantwortlich ist. Die Bahnreform von 1994 sei gescheitert, stellt BRH-Chef Kay Scheller fest. Beide große Ziele – mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und den Bund finanziell zu entlasten – seien verfehlt worden. „Und der Bund hat tatenlos zugeschaut“, kritisierte Scheller.

Elf Milliarden jährlich vom Bund

Dem Bericht zufolge, der gestern auch dem Bundestag übergeben wurde, wird die Bundesregierung ihrem Verfassungsauftrag nicht gerecht. Dieser sehe vor, dass die Bahn „ein zuverlässiger und attraktiver Mobilitätsträger für Personen und Güter“ sein solle. Doch darauf achte der Bund als Eigentümer nicht. Der Marktanteil am Gesamtverkehr sei in den vergangenen 25 Jahren gesunken, der Zustand der Infrastruktur habe sich verschlechtert, und die Deutsche Bahn sei mit über elf Milliarden Euro im Jahr 2017 der größte Empfänger von finanziellen Zuwendungen des Bundes.

Statt sich dem Gemeinwohl zu widmen, habe sich der Konzern international stark in verschiedenen Verkehrssegmenten engagiert, kritisierte Scheller. Insbesondere das Auslandsengagement mit insgesamt 513 Tochtergesellschaften halten die Bundeskontrolleure für verzichtbar. „Aus dieser globalen Geschäftstätigkeit ergeben sich keine positiven Effekte für die Ertrags- und Finanzlage der Eisenbahn in Deutschland“, monierte Scheller. Die Gewinne der britischen Gesellschaft Arriva würden beispielsweise wieder dort reinvestiert. „Der Bund muss sagen, was für eine Bahn und wie viel Bahn er will“, forderte der BRH-Präsident. Zu den gestern vom Bahn-Management vorgeschlagenen Maßnahmen für mehr Pünktlichkeit gehört auch, Engpässe auf besonders stark befahrenen Strecken zu verringern. Dabei geht es um neuralgische Punkte im Netz oder Knotenpunkte – haben Züge dort Verspätungen, löst dies einen Dominoeffekt im gesamten Netz aus.

Durch eine bessere Steuerung soll es weniger Verspätungen geben. Die Bahn hat einen solchen sogenannten Plankorridor bereits etwa auf der Strecke Dortmund – Köln eingerichtet und dort nach eigenen Angaben Verbesserungen erzielt. Das Programm soll nun erweitert werden. Scheuer nannte den Knotenpunkt Hamburg sowie die Strecken Fulda – Mannheim, Würzburg – Nürnberg.

Bahn-Chef Lutz verwies darauf, dass die Auslastung des Schienennetzes seit der Bahnreform 1994 stark zugenommen habe. Zugleich nutzten immer mehr Kunden die Bahn. „Wir kommen an unsere Grenzen, Wachstum führt zu Engpässen“, sagte Lutz laut Mitteilung. „Wir brauchen mehr Kapazitäten, um die Verkehre von heute und morgen zu bewältigen.“ Lutz und Scheuer kündigten ein erneutes Treffen am 30. Januar an. Dann soll es neben Verbesserungen bei den komplexen Konzern-Strukturen vor allem um die Finanzierung der Bahn gehen.

Grüne und FDP enttäuscht

Die Opposition reagierte mit heftiger Kritik an den Treffen bei Scheuer. Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel sprach von einem großen PR-Gag. „Statt der notwendigen bahnpolitischen Neuausrichtung wird der Öffentlichkeit ein Aufguss bekannter Maßnahmen präsentiert, von denen keine grundlegenden Verbesserungen zu erwarten sind“, sagte Gastel. Der FDP-Verkehrspolitiker Torsten Herbst sagte, es brauche angesichts des riesigen Problembergs keine „morgendlichen Showtermine“ beim Minister: „Die Bundesregierung muss deutlich machen, was sie von der Bahn erwartet und wie die Vorhaben dann auch finanziert werden sollen.“ (mit dpa)

