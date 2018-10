Recht auf Klage und Kostenaufstellung

Berlin.Der November bringt wichtige Veränderungen für die deutschen Verbraucher mit sich. Die sogenannte Musterfeststellungsklage ermöglicht es geschädigten Kunden, sich gegen Unternehmen zur Wehr zu setzen. Die zweite Neuerung bezieht sich auf das Girokonto: Künftig müssen Banken den Inhabern eine transparente Kostenaufstellung liefern. Die Details:

Musterfeststellungsklage

Das Instrument der Musterfeststellungsklage tritt heute in Kraft. Die Klage soll Verbrauchern helfen, bei Prozessen gegen Unternehmen leichter zu ihrem Recht zu kommen. Schon heute wollen die Verbraucherzentralen stellvertretend für Zehntausende Dieselfahrer gegen Volkswagen vor Gericht ziehen und Schadenersatz erstreiten. „Der 1. November 2018 wird Volkswagen als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem auf die Samthandschuhe der Politik die Boxhandschuhe der Verbraucherschützer folgten“, sagte der Vorstand des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller. Fast 40 000 Verbraucher hätten sich dafür interessiert, sagte Müller.

Auch Verbraucherministerin Katarina Barley (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass die Musterfeststellungsklage vielen Dieselfahrern helfen kann. „Unterschiedliche Berechnungen gehen allein für VW davon aus, dass zwei Millionen Verbraucher von einer Einer-für-alle-Klage profitieren können“, sagte sie.

Gebührenübersicht fürs Girokonto

Von diesem Monat an müssen Kreditinstitute ihre Kunden einmal im Jahr über die Gesamtkosten des Girokontos informieren. Dazu zählen zum Beispiel auch die Zinsen für den Dispositionskredit oder mögliche Entgelte für Überweisungen in Papierform. Bislang mussten sich Verbraucher die Informationen meist mühsam auf dem Kontoauszug zusammensuchen.

Verbraucherschützerin Dorothea Mohn lobt die jährliche Information als „Verbesserung gegenüber dem bisherigen Stand“. Es sei ein wichtiges Instrument, „um Bankkunden für die Kosten zu sensibilisieren und die Bereitschaft zum Kontowechsel zu erhöhen“, sagte die Leiterin des Finanzmarktteams des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv). Um Verbrauchern den Vergleich verschiedener Girokonten zu erleichtern, müssen Banken vor Abschluss des Vertrages zur Kontoeröffnung zudem eine Kostenübersicht erstellen. Dabei müssen sich die Institute an bestimmte Begriffe halten. dpa

