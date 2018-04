Anzeige

Welche rechtlichen Einschränkungen gibt es?

Nach den schlechten Erfahrungen in der vergangenen Wahlperiode wurden viele Details schon im Koalitionsvertrag geregelt. Demnach gilt das Recht auf befristete Teilzeit nur in Betrieben ab 45 Mitarbeitern. Für Arbeitgeber, die zwischen 46 und 200 Beschäftigte haben, können maximal 14 Personen ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit bekommen. In solchen Fällen muss der Arbeitgeber nur einem Beschäftigten pro angefangenen 15 Arbeitnehmern den Anspruch auf „Brückenteilzeit“ gewähren. Auch die zulässige Teilzeitdauer wird geregelt: Sie soll mindestens ein und höchstens fünf Jahre betragen.

Wie viele Beschäftigte könnten profitieren?

Potenziell rund 22 Millionen Arbeitnehmer. So viele Menschen arbeiten laut Bundesarbeitsministerium in Unternehmen mit mehr als 45 Beschäftigten. In den Unternehmen mit weniger Personal sind jedoch rund 15 Millionen Teil- und Vollzeitbeschäftigte tätig. Sie können also nicht von der Neuregelung profitieren.

Wie wird die Arbeit auf Abruf geregelt?

Strikter geregelt werden soll im Rahmen des neuen Gesetzes auch die sogenannte Arbeit auf Abruf, wie sie zum Beispiel in der Gastronomie oder im Einzelhandel anfällt. Ist mit dem Arbeitgeber keine bestimmte Wochenarbeitszeit vereinbart, sollen künftig 20 statt bislang zehn Stunden als vereinbart gelten. Um ein Mindestmaß an Entlohnung zu sichern, aber auch vor Überforderung zu schützen, soll die vereinbarte Arbeitszeit 20 Prozent nicht unter- und 25 Prozent nicht überschreiten. Wer zum Beispiel zehn Stunden vertraglich arbeiten soll, muss also mindestens acht Stunden beschäftigt werden und darf nicht länger als 12,5 Stunden tätig sein.

Wie sind die Reaktionen auf die Regelungen?

Die Wirtschaft ging gestern grundsätzlich auf Konfrontation. Man lehne „bürokratische Regelungen und dirigistische Eingriffe des Gesetzgebers in die betriebliche Arbeitszeitgestaltung strikt ab“, hieß es in einer Erklärung des Arbeitgeberverbandes BDA. Auch der Arbeitsmarktexperte der Unionsfraktion, Peter Weiß (CDU), sieht Probleme für die Wirtschaft. „Ein heikler Punkt ist sicher die Beweislastumkehr für bereits bestehende Teilzeitarbeit“, sagte er dieser Zeitung. Die Gesetzgebung könnte sich verzögern. Nach den Plänen von Minister Heil soll der Entwurf bereits am 23. Mai vom Bundeskabinett gebilligt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018