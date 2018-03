Rechte Betriebsräte gewählt

Anzeige

Erst vor zwei Wochen hatte sich der Betriebsrat in einer ausführlichen Erklärung von den Zentrums-Kollegen distanziert. Die negative Berichterstattung über die rechte Gruppierung schade dem Ruf der Belegschaft, hieß es in dem Schreiben. „Das Werk Untertürkheim erscheint in den Medien mittlerweile als ein Sammelbecken für Neonazis.“ Die Betriebsrats-Mitglieder von „Zentrum Automobil“ waren in den vergangenen Monaten immer wieder Gegenstand von Berichten, wonach sie Kontakte zur rechtsextremen Szene haben sollen.

Bei den Betriebsratswahlen in Rastatt und Sindelfingen zogen Vertreter der Gruppe Zentrum zum ersten Mal in die Betriebsräte ein.

