Regierung: Einkommen steigen stark

Berlin.Die Bundesregierung rechnet trotz Risiken mit einem stabilen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland. Davon sollen zunehmend auch die Beschäftigten profitieren. Die Einkommen steigen laut der Regierungsprognose spürbar, die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. „Der Aufschwung kommt bei den Menschen an“, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gestern in Berlin.

Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,3 Prozent, für das kommende Jahr mit einem Plus von 2,1 Prozent. ALS BIP bezeichnet man die Summe aller erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen in einem Land. Im Vergleich zum Jahreswirtschaftsbericht wurde die Prognose für 2018 leicht zurückgefahren, im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 2,4 Prozent gerechnet.

Forscher warnen vor Risiken

Die Beschäftigung werde bis zum Jahr 2019 noch einmal um eine Million Personen zunehmen, sagte Altmaier. Die Arbeitslosenquote sinkt laut der „Frühjahrsprojektion“ in diesem Jahr auf 5,2 Prozent, im kommenden Jahr auf 5 Prozent. Damit wäre Deutschland nur noch wenig entfernt von einer Vollbeschäftigung, sagte Altmaier. Wirtschaftsforscher erwarten für dieses Jahr ein Plus von 2,2 Prozent und für das nächste Jahr von zwei Prozent .