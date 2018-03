Region macht Deutsche Bank glücklich

Anzeige

Mannheim.Wachstum, wo man hinschaut: Der Wirtschaftsmotor brummt in Deutschland, auch den Unternehmen in der Metropolregion geht es mehr als gut. Das freut die Banken. Der Standort Mannheim der Deutschen Bank hatte nach eigenen Angaben ein gutes Jahr 2017 – trotz der trüben Stimmung im Gesamtkonzern. Doch auch mit Blick nach Frankfurt zeigt sich Eckhard Fehm, Geschäftsleiter am Standort Mannheim, optimistischer, als dies Analysten und Anleger tun: „Ich glaube, die Wende ist geschafft.“ Schließlich habe man den ersten Vorsteuergewinn seit drei Jahren verzeichnet.

Im gesamten Marktgebiet Mannheim/Karlsruhe wuchs das Geschäftsvolumen – die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen – um sechs Prozent auf 8,6 Milliarden Euro, in Mannheim selbst betrug es 2,8 Milliarden Euro (plus fünf Prozent). Zuwächse verzeichnete man beim Depot- (3,2 Milliarden Euro) und beim Einlagenvolumen (2,9 Milliarden Euro), was Fehm auf die gute Konjunktur in der Region zurückführt: „Die Unternehmen investieren und schaffen Arbeitsplätze.“ Das Kreditvolumen stagnierte dagegen bei 2,4 Milliarden Euro.

Die niedrigen Zinsen machten Anlegern 2017 zu schaffen – und setzen ihnen vermutlich auch 2018 noch zu. Trotzdem seien renditeträchtigere Anlageformen wie Aktien bei den Deutschen nicht unbedingt beliebter geworden. „Es gibt viel Luft nach oben“, sagt Sabine Schaftinger, die den Privatkundenbereich zu verantworten hat.