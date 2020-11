Region wirtschaftlich weniger heftig getroffen

Mannheim.Wie gehen deutsche Firmen mit der Corona-Krise um? Wie stark sind sie betroffen? Und wie steht die Metropolregion im Bundesvergleich da? Das wollte die Commerzbank wissen und hat dazu eine Studie durchgeführt. Fazit: Jeder zweite Unternehmer in der Region wurde von Corona wirtschaftlich stark getroffen. Von diesen Firmen sind oder waren 49 Prozent in ihrer Existenz bedroht. Damit waren Unternehmer in der Region bisher etwas weniger betroffen als der Bundesdurchschnitt (55 Prozent).

Eine Unternehmerkundenstudie führt die Commerzbank jährlich durch. „Wir wollten wissen, welche Corona-Auswirkungen es auf die regionale Wirtschaft gab, wie das Krisenmanagement stattgefunden hat, und welche Rolle wir Banken gespielt haben“, erklärt der Leiter der Niederlassung Mannheim Elmar Moser bei der Vorstellung der Studie. So könne man verstehen, wie Banken ihre Kunden begleiten und unterstützen können.

Bei diesem Punkt können sich die Banken zum Teil auf die Schulter klopfen: Obwohl sich nur 37 Prozent in der Region Rhein-Neckar während der Krise gut durch ihre Hausbank über die Gesamtheit der Finanzierungsmöglichkeiten informiert fühlten, gaben jedoch 95 Prozent an, dass ihre Bank eine echte Unterstützung für sie war. „Das ist für uns eine tolle Erfahrung“, so Moser. „In dieser Krise sind wir Löser – und nicht wie 2009 Teil des Problems.“ Jeder vierte Unternehmer hat bereits Landeszuschüsse und Kurzarbeitergeld beantragt – regional wie bundesweit.

Chance für Digitalisierung

Welche Maßnahmen haben Unternehmen noch getroffen? Drei von fünf Unternehmern in der Region setzen verstärkt auf Home-Office. Allerdings: 54 Prozent nutzten Heimarbeit bereits vor der Krise. Drei Prozent haben wegen der Krise für solche Regeln gesorgt. Weitere Punkte für die Unternehmer sind Kostenreduktionen, etwa beim Thema Personalkosten.

Zudem nutzen die Firmen die Krise als Digitalisierungsschub. Jeder dritte Unternehmer in der Region sei digitaler unterwegs. Hier ist die bundesweite Entwicklung höher. Daran wollen die Firmen der Region anknüpfen. 73 Prozent wollen in den nächsten zwölf Monaten digitaler werden. Und das kostet – heißt: Hier sind Banken gefragt. Wobei 58 Prozent der Unternehmen auch angaben, dafür weniger als 20 000 Euro zu brauchen. Gut jeder Achte will mehr als 50 000 investieren.

Hierzu gibt Michael Honig, Leiter im Bereich Unternehmerkunden, ein Beispiel: „Zu Beginn der Krise rief mich ein Einzelhändler an – in Tränen ausgebrochen –, er musste im ersten Lockdown seine Filialen schließen und war darauf nicht vorbereitet“, erklärt Honig. Jetzt habe er seinen Online-Shop erneuert, sei auf Social-Media-Kanälen vertreten und spreche seine Bestandskunden auch auf sein Online-Geschäft an.

Teilnehmer der Studie waren Unternehmer mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro. Befragt wurden nicht nur Kunden der Commerzbank. Bundesweit hat das Geldhaus rund 3500 Interviews durchgeführt, davon 100 in der Metropolregion. Befragt hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos die Unternehmer per Telefon.

