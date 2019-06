Regionale Institute: Gebühren angemessen

Die VR Bank Rhein-Neckar geht bei der Berechnung der Kosten für das Einzahlen oder Abheben von Bargeld am Schalter unterschiedlich vor. Dies sagte der Sprecher der Bank auf Anfrage. Bei einem der Kontomodelle sind die Transaktionen demnach kostenlos. Bei den anderen würden dagegen Gebühren „teilweise unter Berücksichtigung von Freiposten“ am Schalter erhoben. „Diese sind nach unserer aktuellen Rechtsauffassung der Höhe nach in Ordnung“, sagte der Sprecher weiter. Die Bank werde die Urteilsbegründung des BGH, die ja noch nicht vorliege, „auswerten“ und „unsere Praxis danach überprüfen“.

Ein Sprecher der Sparkasse Rhein Neckar Nord sagte, dass bei zweien der drei Kontomodelle für Privatkunden Gebühren erhoben würden. Bei Classic seien die ersten fünf Transaktionen frei, danach würden jeweils zwei Euro fällig. Bei S-Direkt würden bei jeder Transaktion drei Euro als Gebühr erhoben. „Wir gehen davon aus, dass diese Gebühren angemessen und marktgerecht sind", sagte der Sprecher.

