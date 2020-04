Regionale Sender weiter beliebt

Mannheim.Die beiden Radiosender BigFM und Radio Regenbogen gehören weiter zu den beliebtesten Privatsendern im Südwesten. Laut der aktuellen Medien-Analyse „ma Audio“ schalten täglich rund 1,8 Millionen Hörer die beiden Programme Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei an. Die Reichweite pro Stunde fiel jedoch von rund 340 000 auf 309 000 Hörer.

Stärkste Reichweite

Mit rund 2,1 Million am Tag konnte BigFM seine Hörerzahl nahezu konstant halten. In der Zielgruppe 14 bis 29 Jahre legte der Sender im Vergleich zur letzten, im Juli 2019 veröffentlichten Studie um 1,5 Prozent zu und erreicht 331 000 Hörer in der Durchschnittsstunde.

Damit bleibt BigFM in dieser Zielgruppe reichweitenstärkster privater Radiosender in Deutschland. Beliebtester Sender in Deutschland insgesamt ist das öffentlich-rechtliche SWR3, rund 3,6 Millionen Menschen hören das Programm aus Stuttgart täglich.

Zu den Gesellschaftern von Radio Regenbogen und BigFM zählt die Mannheimer Mediengruppe Dr. Haas, in der unter anderem die Tageszeitungen „Mannheimer Morgen“, „Südhessen Morgen“, „Bergsträßer Anzeiger“, „Schwetzinger Zeitung“ sowie „Fränkische Nachrichten“ erscheinen. tbö

