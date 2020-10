Reha kein Prozesshindernis

Mannheim.Der Prozess gegen den früheren Mannheimer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann (Bild) wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung geht wahrscheinlich ohne große Verzögerung weiter. Während der Hauptverhandlung zeichnete sich ab, dass die Große Wirtschaftsstrafkammer des Mannheimer Landgerichts den Antrag der Verteidigung auf Verhandlungsunfähigkeit ablehnen wird. Ein formeller Beschluss dazu wurde allerdings noch nicht gefasst.

Wer hatte die Zügel in der Hand?

Bei der Eröffnung des Hauptverfahrens in der vergangenen Woche hatte Strafverteidiger Ulrich Sommer die Auffassung vertreten, dass seinem Mandanten selbst eine stundenweise Teilnahme am Prozess unter keinen Umständen zuzumuten sei. Doch am Mittwoch stellte der Kardiologe Nicolas Geis vom Heidelberger Universitätsklinikum fest: „Wir halten Herrn Hoffmann für bedingt verhandlungsfähig.“ Der Arzt war kurzfristig vorgeladen worden, um einen Einblick in den Gesundheitszustand des Angeklagten zu geben. Verteidiger Sommer hielt dem entgegen: „Wie wirkt sich besonderer Stress auf Ihre Analyse aus?“

Im Raum steht hiermit die Frage, wie viel einem Menschen, der gerade eine Herz-OP hinter sich hat, eigentlich zugemutet werden kann. Noch beim Prozessauftakt in der vergangenen Woche hatte Hoffmann beteuert: „Ich will mich den Vorwürfen stellen – aber bitte lassen Sie mich hier als gesunden Mann sitzen.“ Am Mittwoch wirkte der Angeklagte hingegen sichtbar erholt.

Ohne eine medizinische Begründung in Sichtweite, wechselte Sommer die Strategie: „Hätten Sie Stress, wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie vielleicht drei Jahre ins Gefängnis müssen?“ Geis ließ sich hiervon jedoch nicht einschüchtern: „Das ist eine Suggestivfrage, auf die ich nicht näher eingehen werde. Durch die Teilnahme am Prozess besteht kein Risiko eines Infarkts.“

Die Staatsanwaltschaft wirft Hoffmann unter anderem vor, als faktischer Geschäftsführer der Mannheimer Afrika! Zirkus- & Veranstaltungs GmbH & Co. KG deren Insolvenz verschleppt zu haben. Zwar war die Ehefrau des Angeklagten, Faiza Hoffmann, als formelle Geschäftsführerin eingesetzt, er soll jedoch im Hintergrund eigentlich die Firma geleitet haben. Ob Staatsanwalt Alexander Oberdiek der Nachweis einer Straftat gelingt, hängt somit maßgeblich davon ab, wer wirklich für die Unternehmensführung in der Veranstaltungsgesellschaft verantwortlich war.

Eine Aussage von Faiza Hoffmann könnte womöglich neue Erkenntnisse liefern. Doch eine Vorladung als Zeugin ist nicht in Sicht. Denn laut Hoffmann ist seine Frau schwer an Corona erkrankt und liegt in einem Krankenhaus in Kenia: „Sie hat 40,5 Grad Fieber. Sobald sie sich stark fühlt, kaufen wir ein Flugticket.“

Vielleicht bringt aber eine andere Aussage Licht ins Dunkel. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Afrika-Gesellschaft hat sich nach Lektüre des Prozessberichts dieser Redaktion bei der Staatsanwaltschaft als Zeuge gemeldet. Hoffmann habe ihm offenbart, dass er selbst leider nicht offiziell als Geschäftsführer auftreten könne und deshalb seine Ehefrau als Strohfrau eingesetzt habe. Hoffmann hat demnach sämtliche Mitarbeitergespräche geführt. Der Prozess soll am Mittwoch mit der Befragung eines Insolvenzverwalters fortgesetzt werden. (archivBild: Blüthner)

