Reichlich spät

Vor wenigen Tagen rühmte Eurowings-Chef Thorsten Dirks die Erfolge der Lufthansa-Tochter. Integration von 77 ehemaligen Air-Berlin-Jets in Rekordzeit. Die Beschäftigten hätten Außergewöhnliches geleistet. Das ist erfreulich. Und trotzdem sorgte Dirks mit diesen Lobeshymnen für Verwunderung. Gab es nicht ein paar Probleme in diesem Frühjahr und Sommer? Waren nicht reihenweise Eurowings-Flüge ausgefallen oder drastisch verspätet? Waren nicht viele Passagiere sauer? Von Entschuldigung war bei Dirks nichts zu hören.

Das holte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr nun nach. Zu Recht und mit der gebotenen Einsicht und Demut. Was man derzeit den Kunden biete, sei alles andere top, sagte er. Solche Töne hätte es schon früher geben sollen, dann wäre das Verständnis der Kunden größer gewesen. Zumal Spohr plausible Gründe anführen kann: rasantes, unerwartetes Wachstum bei gleichzeitigem Personalmangel, zu wenig Ersatzjets, zu wenig Personal bei den Sicherheitskontrollen, überlastete Flughäfen.

Defizite wie in diesem Jahr kann sich eine Top-Airline wie die Lufthansa mit dem Billig-Ableger Eurowings, der in seinem Bereich auch Spitze sein will, nicht noch einmal erlauben. Auch wenn die Übernahme eines Großteils der Air Berlin-Flotte geschafft ist: Zu tun gibt es bei Lufthansa weiter genug. Das weiß Spohr.

