Reicht Verantwortung von KiK bis nach Pakistan?

Berlin.So einen Prozess gab es in Deutschland noch nie: Der Textil-Discounter KiK wird beschuldigt, sich nicht ausreichend um die Arbeitsbedingungen in einer seiner Zulieferfabriken in Pakistan gekümmert zu haben. 2012 brannte dort die Bekleidungsfirma Ali Enterprises ab – 259 Arbeiter starben, viele weitere wurden verletzt. Vier der Opfer und Angehörigen wollen von KiK nun Schmerzensgeld erklagen.

Das zuständige Landgericht Dortmund – KiK sitzt im benachbarten Bönen – hat für heute die mündliche Verhandlung anberaumt. Für beide Seiten besitzt der Prozess große Bedeutung. Die Bürgerrechtsorganisation Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) betreibt das Verfahren als Teil einer Kampagne, um KiK stellvertretend für andere Textilkonzerne zur Rechenschaft zu ziehen. Das Unternehmen, eine Tochter der Tengelmann-Gruppe, beauftragte Kommunikationsberater und teure Anwälte, um sich zu wehren.

Der Brand bei Ali Enterprises führte vielen Verbrauchern und Politikern in den reichen Ländern des Nordens drastisch vor Augen, unter welchen Bedingungen billige Kleidung in den Entwicklungsländern des Südens gefertigt wird. Ein halbes Jahr später ereignete sich in Dhaka, Bangladesch, ein noch schwerwiegenderer Unfall. Als die Fabrik Rana Plaza zusammenbrach, starben 1138 Beschäftigte. Auch dort nähten die Arbeiter für deutsche Textilfirmen.

Freiwillige Entschädigungen

ECCHR und der Berliner Rechtsanwalt Remo Klinger werfen KiK unter anderem vor, die Zulieferfabrik Ali Enterprises nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Dort hätten Fluchtwege gefehlt, und die Firma habe Bauvorschriften missachtet. KiK weist die Anschuldigungen zurück und betont, der Brand sei gelegt worden, um einer Erpressung Nachdruck zu verleihen. Tatsächlich läuft in Pakistan ein Prozess gegen die mutmaßlichen Brandstifter. Rund fünf Millionen Euro hat der Textil-Discounter bereits als Entschädigungen an die Familien der Toten und Verletzten gezahlt – unter Vermittlung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Insgesamt 10 000 Euro pro Kopf sind für Arbeiterfamilien in Pakistan viel Geld. Rechtlich gesehen war diese Leistung allerdings freiwillig. Hier kommt die Klage auf zusätzliches Schmerzensgeld ins Spiel, die das Landgericht Dortmund verhandelt. Mit ihr wollen die Kläger auch juristisch eine Verantwortung von KiK für seine Zulieferfabrik in Pakistan festschreiben lassen. Gelänge dies, hätte sich die Rechtsprechung weiterentwickelt. Nicht nur KiK, auch andere Textilhändler müssten mit weiteren Klagen und Urteilen rechnen. Es kann allerdings auch sein, dass die Kammer einem Gutachten folgt, nach dem das Unglück verjährt ist.

So oder so stellen sich viele Fragen: Hat der Textil-Discounter aus den Unfällen gelernt? Sind die Arbeitsbedingungen heute besser? KiK sagt, dass die Fabriken jetzt viel sicherer seien als früher – mehr Feuerlöscher, bessere Fluchtwege, stabilere Bauweise. Die Kritiker sehen das ähnlich. Nach Rana Plaza wurde in Bangladesch die Organisation „Accord“ gegründet, die Kontrolleure in die Produktionsstätten schickt. Auf eigene Faust habe man ein ähnliches System in Pakistan etabliert, so KiK. Aktuell freilich will die Regierung von Bangladesch „Accord“ wieder loswerden – möglicherweise auf Druck von Textilproduzenten, denen die Sicherheit zu teuer wird.

Ökologisch sind ebenfalls gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Im Rahmen des Textilbündnisses von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) – nach Ali Enterprises und Rana Plaza gegründet – vereinbarten viele hiesige Textilhändler, umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe aus der Produktion zu verbannen. Das ist im Gange. Der Anteil nachhaltig angebauter Baumwolle soll steigen. KiK hat da aber noch etwas vor sich: 2019 wird der Anteil sogenannter „organic cotton“ erst auf 0,45 Prozent der insgesamt verwendeten Baumwollmenge wachsen.

Bessere Bezahlung verweigert

Das schwierigste Thema sind jedoch die Löhne und Arbeitszeiten der Beschäftigten in den Zulieferfabriken. Dabei passiert bisher wenig bis nichts. Beispiel Bangladesch: Der staatlich festgesetzte Mindestlohn steigt dort im Dezember auf etwa 85 Euro – pro Monat. Für ein akzeptables Leben, sagen Gewerkschafter, bräuchten die Arbeiterfamilien die drei- bis vierfache Summe. Wie fast alle Textilhändler weigert sich auch KiK, die Besitzer der Zulieferfabriken zu verpflichten, den Beschäftigten einfach mehr Geld zu zahlen. Dann bleibe man allein auf den Kosten sitzen, so das Argument. Denn die Konkurrenz, die in denselben Firmen fertigen lasse, ziehe nicht mit.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018