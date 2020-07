Reimann-Firma holt „Bild“-Journalistin an Bord

Anna von Bayern wechselt von der „Bild“-Zeitung zu Coty. © coty

Mannheim.Die Milliardärsfamilie Reimann setzt die Umbauarbeiten an der Spitze ihres Kosmetikkonzerns Coty fort, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen – und setzt dabei auf Frauen. Wie Coty am Freitag mitteilte, zieht Anna von Bayern ab September in den Vorstand ein, ebenso wie Kristin Blazewicz. Bereits vergangene Woche hatte Coty angekündigt, dass die Französin Sue Youcef Nabi den Chefposten übernimmt. Damit sind künftig drei von fünf Coty-Vorständen weiblich.

Anna von Bayern ist „Bild“-Journalistin, Autorin und Moderatorin. Ihre offizielle Stellenbeschreibung lautet Chief Corporate Affairs Officer. „Sie genießt hohes Ansehen unter ihren Kolleginnen und Kollegen in der Presse und bringt ein einzigartiges Verständnis für die Beauty-Industrie wie auch der Kommunikationslandschaft in ihre neue Rolle ein“, hieß es in der Coty-Mitteilung. Kristin Blazewicz wird Chef-Juristin von Coty, sie kommt vom US-Getränkeriesen Keurig Dr. Pepper – ebenfalls im Besitz der Reimanns.

Coty kämpft bereits seit längerem mit Umsatzschwäche und roten Zahlen. Erst Anfang Juni entsandte die aus der Metropolregion Rhein-Neckar stammende Milliardärsfamilie Reimann den Chefstrategen ihrer Investmentholding JAB, Peter Harf, um den Konzern aus der Krise zu führen. Die missglückte Übernahme diverser Kosmetikmarken des Konsumgüter-Giganten Procter & Gamble im Jahr 2016 – darunter Wella – belastete Coty stark. Im vergangenen Quartal brach der Umsatz um 23 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar ein, bei einem Verlust von 271 Millionen Dollar. Anfang Juni hatte Coty die Mehrheit an Wella an den Finanzinvestor KKR abgegeben – der auch Großaktionär beim Springer-Verlag („Bild“) ist.

Zum Imperium der Reimanns, die als reichste Familie Deutschlands gelten, zählen etliche Unternehmen aus den Bereichen Kosmetik, Kaffee, Getränke oder Tierpflege mit bekannten Marken wie Senseo, Jacobs, Schweppes oder Bally. fas

