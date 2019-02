Reimanns investieren in US-Tierklinikkette

Mit dem Tiermarkt betritt die Familie Reimann ein neues Geschäftsfeld. © dpa

Mannheim. Die Milliardärsfamilie Reimann aus der Metropolregion Rhein-Neckar bleibt auf den internationalen Finanzmärkten extrem aktiv - mit der Investition in ein völlig neues Geschäftsfeld. Die bislang vor allem für ihre Beteiligungen im Kaffee- und Kosmetikbereich bekannte Familienholding JAB steigt bei der amerikanischen Tierklinkkette Compassion First ein. Das geht aus einer JAB-Mitteilung hervor. Details zur Höhe des Anteils sowie dem gezahlten Preis wurden nicht genannt.

Zuletzt hatten die Reimanns angekündigt, für bis zu 1,75 Milliarden Dollar ihren Anteil am Kosmetikkonzern Coty auszubauen und Teile ihres Kaffeegeschäfts (unter anderem Senseo und Jacobs) an die Börse bringen zu wollen. Compassion First betreibt in den USA 41 Tierkliniken. Gründer und Chef ist John Payne, ehemaliger Chef von Bayer Animal Health in Nordamerika, der weiter an Bord bleiben soll. Das Geschäft mit Tiernahrung und -gesundheit gilt als extrem wachstumsträchtig, in der Branche tummeln sich auch Konsumgüterkonzerne wie Nestlé und Mars. So hatte Mars etwa zuletzt die europäische Tierklinikkette Anicura erworben.

Die aus Mannheim stammende Reimann-Familie besaß laut Schätzungen des „Manager Magazin“ 2018 ein Vermögen von rund 33 Milliarden Euro. Den Grundstein legte sie mit dem in Ludwigshafen gegründeten Reinigungs- und Waschmittelunternehmen Benckiser. fas

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019