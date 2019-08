„Reine Effekthascherei“

Frankfurt.Negativzinsen für Privatkunden – sie sind hierzulande längst Alltag und werden von immer mehr Banken und Sparkassen erhoben. Noch treffen Negativ-Zinsen aber nur vermögende Sparer und Kunden mit Einlagen ab 100 000 Euro. Bei manchen Instituten ist von „individueller Vereinbarung“ die Rede. Insofern scheint die Idee von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Negativzinsen für Privatkunden generell zu verbieten, einleuchtend.

Bundesratsinitiative angekündigt

Kreditinstitute und Verbraucherschützer indes winken ab. „Schwachsinn und bloße Effekthascherei“ ist da zum Teil in drastischen Worten zu hören. Scholz will prüfen lassen, ob ein Verbot von Negativzinsen mit der Verfassung vereinbar ist. Söder setzt auf eine Initiative im Bundesrat, die Strafzinsen für Anlagegelder und Einlagen bis 100 000 Euro grundsätzlich ausschließt. Negativzinsen dürften nicht auf Kleinsparer umgelegt werden, Belastungen müssten die Institute anders ausgleichen.

Auch in der Region geben mehrere Banken die Strafzinsen der EZB bereits an ihre Kunden weiter, allerdings nur an Unternehmen oder große Investoren wie Fonds. Sparer werden dagegen nicht zur kasse gebeten – zu groß ist die Sorge, sie zu verprellen. „An Privatkunden geben wir aktuell keinen negativen Zins weiter“, stellt beispielsweise ein Sprecher der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord in Mannheim klar. Perspektivisch müsse man aber sehen, wie sich die Situation entwickelt. „Hält die negative Zinssituation weiter an oder verschärft sie sich gar, müssen wir unsere aktuelle Vorgehensweise ergebnisoffen überdenken.“ Die Sparkasse Bensheim will ebenfalls nichts ausschließen: Man sei aber noch „in internen Diskussionen“, sagte ein Sprecher, für eine Festlegung sei es heute noch zu früh. „Hier wollen wir uns genügend Zeit lassen, sorgfältig abzuwägen.“ Orientierungsmarke könne die Summe von 100 000 Euro sein.

Auch bei den Genossenschaftsbanken verfolgt man die aktuelle Zins-Entwicklung mit Sorge: „Allein durch den Ausbau des Provisionsgeschäfts und das Heben von Effizienzreserven sind die erforderlichen zusätzlichen Erträge bei Fortführung der Geldpolitik der EZB in Zukunft kaum zu erzielen“, sagte ein Sprecher der VR Bank Rhein-Neckar in Mannheim. „Ob wir uns auf Dauer Negativzinsen auch im Privatkundenbereich entziehen können, zeigen die weiteren Entwicklungen.“ Konkretere Überlegungen gebe es hierzu aber noch nicht.

Unterstützung für ihre Idee erfahren Scholz und Söder nicht. Die Kreditwirtschaft weist die Idee genauso zurück wie Ökonomen, Verbraucherschützer und Juristen. Kreditinstitute kalkulierten wie andere Kaufleute auch ihre Preise und Gebühren auf der Grundlage des Marktumfeldes in eigener Verantwortung. Das gelte auch in Zeiten negativer Leitzinsen, die die Institute nicht ignorieren könnten, heißt es im Gremium Deutsche Kreditwirtschaft, also bei Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen und Pfandbriefbanken.

„Gesetzliche Verbote sind systemfremd, helfen dem Kunden nicht weiter und können zu einer gefährlichen Instabilität der Finanzmärkte führen“, so die Einschätzung. Anlagegeld könnte noch stärker als bislang schon in Immobilien und Aktien fließen und zu gefährlichen Blasen führen. Die Banken sehen sich gleichwohl durch die Zinsentwicklung verstärkt unter Druck. Das sagt Felix Hufeld, Präsident der Finanzaufsicht BaFin, auch wenn er Negativzinsen nicht direkt anspricht.

Tatsächlich hat ein Umdenken bei den Instituten längst begonnen, die Zahl von Gratis-Girokonten und -Depots sinkt. Trotzdem: Von einem Verbot hält auch Manuel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW nichts. Die Politik solle sich raushalten. Die Initiative von Scholz und Söder könne gut gemeint sein, sei aber nicht zu Ende gedacht und eher symbolisch, sagt auch Klaus Müller, Vorstand beim Bundesverband der Verbraucherzentralen VZBV.

