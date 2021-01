Reisebüros fürchten weitere Insolvenzen

Eigentlich will er positiv bleiben. Mut machen. Aber so einfach ist das nicht. Schon bei der Terminabsprache per Mail schreibt Steven Mathes: „Wir müssen ja in Rheinland-Pfalz für den Kundenkontakt unser Reisebüro geschlossen halten – Vollkatastrophe.“ Mathes ist selbstständiger Reisebüroinhaber in Lingenfeld und zudem Mitglied im Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR).

...