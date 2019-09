Reisekonzern Thomas Cook braucht dringend Geld

London.Der angeschlagene britische Touristikkonzern Thomas Cook verhandelt mit Investoren um mehr Geld für seine Sanierungspläne. Am Sonntag sollte ein Treffen mit Investoren stattfinden, wie die Finanznachrichtenagentur dpa-AFX aus informierten Kreisen erfuhr. Thomas Cook strebt eine zusätzliche Finanzierung von 200 Millionen Pfund (rund 226 Millionen Euro) an. Das Unternehmen mit Marken wie Neckermann-Reisen und der Fluglinie Condor braucht dringend Geld, um in die Zukunft seines Geschäfts zu investieren. Am Wochenende hat Thomas Cook via Twitter Kunden zu beschwichtigen versucht, die sich Sorgen um ihre Buchungen machen. „Alle unsere Urlaube finden normal statt.“ Das Foto zeigt Reisende vor einem Thomas-Cook-Werbeplakat am Flughafen von Palma de Mallorca. dpa

