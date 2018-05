Reisende brauchen wieder Geduld

Anzeige

Paris.Manche Franzosen denken bereits an den Urlaub auf dem Balkon oder an Kurztrips in die Region anstatt an weiter entfernter Ziele. Verschieben das Wochenende am Meer auf später – auf irgendwann, wenn Reisen im Land wieder einfacher werden. Nicht nur der zermürbende Arbeitskampf bei der Staatsbahn SNCF erschwert die Planung.

Er zieht sich seit Anfang April über drei Monate hin mit zwei Streiktagen pro Woche; hinzu kommt der Ausstand bei Air France, der heute zum 15. Mal seit Ende Februar zu Ausfällen von 15 Prozent der Flüge führen wird.

Streit um Konzernumbau

Auch Frankreich-Reisende aus Deutschland sind jeweils betroffen. Beide Bewegungen haben nichts miteinander gemein, außer dass sie den Alltag für Pendler und Reisende erheblich erschweren. Die Eisenbahner wehren sich gegen die anstehende SNCF-Reform, die den Umbau des hoch verschuldeten Unternehmens vorsieht und es auf die von der EU vorgeschriebene Öffnung für den Wettbewerb vorbereiten soll.